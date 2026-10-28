В режиме выживания: Названы барьеры для развития автосервисов
Алексей Рудяев заявил НСН, что через несколько лет рост цен на услуги позволит автосервисам восстановить маржинальность — сейчас же бизнес работает практически без прибыли.
Основатель межрегиональной сети автосервисов NS Service и автор проекта (НЕ) КОНФА NS Алексей Рудяев в пресс-центре НСН обозначил ключевые барьеры, сдерживающие развитие автосервисного рынка. Среди них — высокий утильсбор, ограничивающий конкуренцию и ассортимент, а также закрытый доступ к технической документации, который фактически вынуждает автовладельцев обращаться к официальным дилерам.
«Высокий утильсбор тормозит развитие отрасли. Мы искусственно создаем дефицит конкуренции на внутреннем рынке — в результате получаем гораздо меньший ассортимент автомобилей и ограниченный доступ к разного рода материалам. Это мешает развитию. Дилеры лоббируют свои интересы: например, мануалы (материалы, по которым ремонтируют автомобиль) предоставляют только им. Соответственно, у человека не остается выбора, кроме как обращаться к дилеру: если он поедет на неофициальную станцию, там просто не будет технической документации, которая поможет разобраться с конкретной проблемой. Хотелось бы, чтобы мы не ставили друг другу палки в колеса, а действовали сообща и помогали друг другу. Диалог ведется, и ситуация не настолько критична. Развитию также мешают постоянные изменения и нововведения. Через два‑три года цены на услуги автосервисов вырастут — тогда к нам вернётся маржинальность. Сейчас маржинальность автосервисов близка к нулю: мы работаем буквально в режиме выживания», — сказал собеседник НСН.
Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов сказал в пресс-центре НСН, что профильные сервисы и обычные граждане жалуются на сложности с обслуживанием китайских автомобилей, эта проблема становится все более актуальной.
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