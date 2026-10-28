Орешкин рассказал о дедолларизации российской внешней торговли

Большая часть платежей России во внешней торговле сейчас проходят в рублях. Как сообщает RT, об этом заявил замруководителя администрации президента Максим Орешкин.

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В рамках встречи с участниками медиафорума Россия — Африка, он указал, что если в 2021 году 85% платежей были в долларах и евро, то сейчас «ситуация обратная».

«85% — это национальные валюты: рубль, валюты стран-партнёров», - сказал Орешкин.

Ранее глава Минфина США Скотт Бессент допустил, что после урегулирования конфликта на Украине Россия может вернуться к расчётам в долларах во внешнеторговых операциях, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Кутузов
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