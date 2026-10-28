Орешкин рассказал о дедолларизации российской внешней торговли
Большая часть платежей России во внешней торговле сейчас проходят в рублях. Как сообщает RT, об этом заявил замруководителя администрации президента Максим Орешкин.
В рамках встречи с участниками медиафорума Россия — Африка, он указал, что если в 2021 году 85% платежей были в долларах и евро, то сейчас «ситуация обратная».
«85% — это национальные валюты: рубль, валюты стран-партнёров», - сказал Орешкин.
Ранее глава Минфина США Скотт Бессент допустил, что после урегулирования конфликта на Украине Россия может вернуться к расчётам в долларах во внешнеторговых операциях, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Ниша по остаточному принципу: Почему автосервисы остаются без новых кадров
- «Ответственность как у хирурга»: Профессию автомеханика призвали популяризировать
- Орешкин рассказал о дедолларизации российской внешней торговли
- Точность диагностики: Где в медицине применяется искусственный интеллект
- В режиме выживания: Названы барьеры для развития автосервисов
- Совфед предложил повысить минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы
- Кардиолог раскрыл, как снизить риски болезней сердца
- «Станем мировыми лидерами»: Как автосервисы переживают тяжелый период
- Журнал Rolling Stone назвал лучшие рок-хиты XXI века
- «Все распродали!»: Почему россияне начали скупать электромобили