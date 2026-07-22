Кардиолог назвал вредной рекомендацию пить пять чашек кофе в день
До 50% медицинских исследований проводятся по заказам производителей продуктов и лекарств, доверять им не стоит, заявил НСН Юрий Конев.
Кофе переносится индивидуально, некоторым людям можно пить пять чашек в день, но большинству – нет, рассказал НСН доктор медицинских наук, врач-кардиолог, геронтолог Юрий Конев.
Ведущие специалисты Американской ассоциации изучения сердца (AHA) проанализировали все полученные за последние годы данные о том, как кофеин влияет на работу системы кровообращения и пришли к выводу, что употребление до 400 мл кофе в день не приводит к развитию нарушений сердечного ритма и прочих сбоев в работе сердца у людей, у которых изначально не было подобных проблем со здоровьем. Речь идет о пяти чашках кофе в день. Конев призвал не доверять подобным исследованиям.
«Американские ученые зачастую просто ищут сенсаций, а потом печатают опровержения. Подобные заявления могут делаться по заказам кофейных компаний. До 50% медицинских исследований проводятся по заказам компаний сегодня. Я эту новость не подтверждаю. Давно известно, что некоторые ингредиенты кофе полезны. Но кофе переносится индивидуально. Некоторым можно пить пять чашек, но значительной части лиц, страдающей чем-то, это будет слишком много даже просто по кофеину», - отметил он.
Врач подчеркнул, что общие советы могут навредить здоровью, так как факторов, влияющих на «переносимость» кофе, очень много.
«Общей нормы нет. Все зависит от того, какие лекарства пьет человек, какие у него есть заболевания и так далее. Факторов очень много. Я не советую увлекаться кофе, плюс надо понимать, что есть кофе, а есть латте и другие варианты с сиропами, это вообще не кофе, зато там сахара много и так далее. Я своим пациентам даю индивидуальные советы, анализирую анализы и так далее. Общие рекомендации могут навредить», - заключил собеседник НСН.
Ранее диетолог Антон Поляков заявил, что в 30-градусную жару следует отказаться от употребления алкоголя, кофе, чая, сладких напитков, соков, газировки и морсов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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