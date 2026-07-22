Кофе переносится индивидуально, некоторым людям можно пить пять чашек в день, но большинству – нет, рассказал НСН доктор медицинских наук, врач-кардиолог, геронтолог Юрий Конев.

Ведущие специалисты Американской ассоциации изучения сердца (AHA) проанализировали все полученные за последние годы данные о том, как кофеин влияет на работу системы кровообращения и пришли к выводу, что употребление до 400 мл кофе в день не приводит к развитию нарушений сердечного ритма и прочих сбоев в работе сердца у людей, у которых изначально не было подобных проблем со здоровьем. Речь идет о пяти чашках кофе в день. Конев призвал не доверять подобным исследованиям.