Вирусолог сравнил безопасность вакцин Pfizer и «Спутник V» для детей
Алексей Аграновский объяснил, почему в России пока не спешат с вакцинацией детей от коронавируса.
Регулятор ЕС разрешил прививать детей от коронавируса - уколы Pfizer можно будет ставить подросткам 12-15 лет. А вот в России клинические исследования применения вакцины от COVID-19 «Спутник V» у детей займут еще до четырех месяцев. Вирусолог Алексей Аграновский в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что обе вакцины можно считать безопасными, но спешить с вакцинацией детей нет смысла.
«По моим представлениям, это не главный вопрос сейчас. Сейчас главное, чтобы взрослое население, которое вроде бы должно быть сознательным, укололось отечественной вакциной и не занималось всякой дурью. Есть какое-то недоверие, страхи, но это просто безответственно. Взрослые и пожилые переносят хуже, чем дети. Мы любим своих детей, и они будут защищены, если вокруг будут взрослые с иммунитетом к SARS CoV-2», - отметил Аграновский.
По его словам, сегодня те, кто принимает решение о вакцинации детей, перестраховываются и не спешат, так как дети легче переносят заболевание и не относятся к группе риска.
«Вокруг медицины и эпидемии всегда есть политические какие-то маневры. Потому что власти должны считаться со странными людьми, чересчур тревожными и так далее. Не прививают детей не потому, что думают, что для детей это опасно, а потому что просто еще не считают необходимым это делать. Pfizer сумел, наверно, убедить власти своей страны, что это уже можно делать», - объяснил вирусолог.
Аграновский подчеркнул, что Pfizer и «Спутник V» - вакцины высокого уровня и плохих последствий от прививки не будет, они дают хороший иммунитет, но о его стойкости можно будет судить только через месяцы.
«Это вакцины, основанные на разных принципах совершенно. Pfizer – это мРНК вакцина, там берется матричная РНК, которая кодирует белок «шипа». Технология достаточно изящная, придумано хорошо, антител много образуется. «Спутник» построен по-другому, берется аденовирусный вектор – искалеченный аденовирус, который может делать только одно – доставлять в наши клетки ген белка «шипа», а сам он модифицирован настолько, что не может нигде размножаться. Считаю, что это безопасно и эффективно. Дальше происходит все то же самое, что и в Pfizer - синтез белка коронавируса и иммунный ответ на этот белок», - рассказал он.
Ранее директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» не поверил гипотезе о вакцине AstraZeneca и тромбах. Группа учёных из университета Гете во Франкфурте заявила, что обнаружила связь вакцин компаний AstraZeneca и Johnson&Johnson с образованием тромбов. Профессор Рольф Маршалек рассказал, что тромбоз связан с аденовирусными векторами, которые обе вакцины используют для доставки спайкового белка вируса в организм человека.
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