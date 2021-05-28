Вирусолог сравнил безопасность вакцин Pfizer и «Спутник V» для детей

«По моим представлениям, это не главный вопрос сейчас. Сейчас главное, чтобы взрослое население, которое вроде бы должно быть сознательным, укололось отечественной вакциной и не занималось всякой дурью. Есть какое-то недоверие, страхи, но это просто безответственно. Взрослые и пожилые переносят хуже, чем дети. Мы любим своих детей, и они будут защищены, если вокруг будут взрослые с иммунитетом к SARS CoV-2», - отметил Аграновский.

По его словам, сегодня те, кто принимает решение о вакцинации детей, перестраховываются и не спешат, так как дети легче переносят заболевание и не относятся к группе риска.

«Вокруг медицины и эпидемии всегда есть политические какие-то маневры. Потому что власти должны считаться со странными людьми, чересчур тревожными и так далее. Не прививают детей не потому, что думают, что для детей это опасно, а потому что просто еще не считают необходимым это делать. Pfizer сумел, наверно, убедить власти своей страны, что это уже можно делать», - объяснил вирусолог.

Аграновский подчеркнул, что Pfizer и «Спутник V» - вакцины высокого уровня и плохих последствий от прививки не будет, они дают хороший иммунитет, но о его стойкости можно будет судить только через месяцы.