Врач указала, кому грозит синдром «сухого глаза»
В зоне риска получить дискомфорт в глазах - сразу три группы населения, заявила НСН Татьяна Шилова.
Женщины в возрасте 45-50 лет, потребители контактных линз и офисные работники могут получить «сухие глаза», рассказала врач-офтальмолог высшей категории, профессор, доктор медицинских наук Татьяна Шилова в беседе с НСН.
Врачи в России зафиксировали всплеск пациентов с синдромом сухого глаза. Офисные сотрудники приходят с жалобами на дискомфорт в глазах. Количество таких пациентов может достигать несколько человек в день, передают слова медицинских работников Telegram-каналы. Шилова подтвердила рост обращений с этой проблемой.
«Синдром сухого глаза — это не инфекция, а хроническое состояние, которое усугубляется длительным влиянием провоцирующего. Говорить о пандемии тут не приходится, но этот недуг на первом месте по обращениям к офтальмологу. Причина в цифровом образе жизни, работе за компьютером. Экранная нагрузка, особенно работа с мелкими шрифтами и высокой яркостью, вызывает проблемы. При такой нагрузке снижается частота моргания, они становятся неполными, глаз не насыщается влагой. Но в этом виноваты не только гаджеты. Огромное количество людей носят контактные линзы. При долговременном использовании они также высушивают глаза. Еще один фактор — возраст и гормональные факторы. Это особенно касается женщин после 40-50 лет», — отметила она.
Врач добавила, что избежать проблем могут простые упражнения.
«На первом месте стоит правило 20-20-20. Каждые 20 минут смотреть по 20 секунд на шесть метров вперед и осознанно пять-шесть раз полноценно моргнуть, чтобы очистить и увлажнить глазную поверхность. Во-вторых, контролировать работу с компьютером. Монитор должен быть чуть ниже уровня глаз. Используйте максимально крупный шрифт для работы и выставляйте адекватную яркость, а также делайте пятиминутные перерывы каждый час работы. Обязательно необходимо контролировать влажность помещения в пределах 40-60%. Избегайте направленного потока кондиционера или вентилятора в лицо. Конечно же, важен семи-восьмичасовой сон. Также помогут обычные увлажняющие капли», — посоветовала она.
Ранее Шилова рассказала НСН, какой препарат может вызвать слепоту.
