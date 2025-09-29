Женщины в возрасте 45-50 лет, потребители контактных линз и офисные работники могут получить «сухие глаза», рассказала врач-офтальмолог высшей категории, профессор, доктор медицинских наук Татьяна Шилова в беседе с НСН.



Врачи в России зафиксировали всплеск пациентов с синдромом сухого глаза. Офисные сотрудники приходят с жалобами на дискомфорт в глазах. Количество таких пациентов может достигать несколько человек в день, передают слова медицинских работников Telegram-каналы. Шилова подтвердила рост обращений с этой проблемой.