Мелони подтвердила, что Италия не намерена отправлять войска на Украину

Ранее премьер приняла участие во встрече «коалиции желающих» в Париже. На переговорах обсуждали в том числе гарантии безопасности для Украины.

«Мелони вновь подтвердила несколько основных принципов позиции итальянского правительства в вопросе гарантий», - отметили в правительстве.

В частности, премьер исключила размещение итальянских войск на земле.

Ранее советник президента Литвы Аста Скайсгирите заявила, что республика готова в рамках гарантий безопасности отправить на Украину до 150 военнослужащих.

