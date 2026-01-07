Мелони подтвердила, что Италия не намерена отправлять войска на Украину

Италия не будет отправлять военных на Украину в рамках предоставления гарантий безопасности Киеву, подтвердила итальянский премьер-министр Джорджа Мелони. Об этом говорится в заявлении правительства Италии.

Коалиция нежелающих: США не подписали декларацию о гарантиях безопасности для Киева

Ранее премьер приняла участие во встрече «коалиции желающих» в Париже. На переговорах обсуждали в том числе гарантии безопасности для Украины.

«Мелони вновь подтвердила несколько основных принципов позиции итальянского правительства в вопросе гарантий», - отметили в правительстве.

В частности, премьер исключила размещение итальянских войск на земле.

Ранее советник президента Литвы Аста Скайсгирите заявила, что республика готова в рамках гарантий безопасности отправить на Украину до 150 военнослужащих.

