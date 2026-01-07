Лукашенко рассказал, что Господь исполнил его просьбу

В ходе посещения храма в честь иконы Божией Матери «Млекопитательница» в деревне Околица Минского района белорусский лидер рассказал, что его просьба была удовлетворена «с запасом».

«Поэтому я рад, что у нас снежная наконец зима», - сказал он.

Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что неверующим следует в Рождество открыть сердце Богу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

