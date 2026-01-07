Лукашенко рассказал, что Господь исполнил его просьбу
7 января 202613:11
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Господь услышал его просьбу, «чтобы был морозец и снег выпал». Об этом сообщает БелТА.
В ходе посещения храма в честь иконы Божией Матери «Млекопитательница» в деревне Околица Минского района белорусский лидер рассказал, что его просьба была удовлетворена «с запасом».
«Поэтому я рад, что у нас снежная наконец зима», - сказал он.
Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что неверующим следует в Рождество открыть сердце Богу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Лукашенко рассказал, что Господь исполнил его просьбу
- Мелони подтвердила, что Италия не намерена отправлять войска на Украину
- В гостинице в Сочи отравились 20 юных регбистов
- Эстония намерена построить забор на границе с Россией к концу 2027 года
- СМИ: Причиной смерти Брижит Бардо стал рак
- Рубио заявил, что США не планируют вторгаться в Гренландию
- Композитор Корнелюк сообщил о выходе «секретного» фильма со своими песнями
- Коалиция нежелающих: США не подписали декларацию о гарантиях безопасности для Киева
- В Москве на станции метро «Волгоградский проспект» погиб мужчина
- В Буркина-Фасо рассказали о пресечении попытки убийства президента
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru