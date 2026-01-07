Композитор Корнелюк сообщил о выходе «секретного» фильма со своими песнями

Также композитор пожелал россиянам, чтобы для всех 2026 год был лучше года предыдущего.

«Я хочу поздравить всех россиян с Новым годом, пожелать счастья и, конечно, чтобы 2026 год был лучше года ушедшего. Это необходимо, чтобы жизнь развивалась в правильном направлении. Тезис о том, что каждый последующий год должен быть лучше предыдущего, правильный. Это и есть правильный путь. Я желаю, чтобы была победа России в СВО, чтобы ребята все вернулись, чтобы над нами небо было голубым, мирным и радостным», - добавил собеседник НСН.

Ранее композитор Игорь Корнелюк, написавший музыку к сериалу «Бандитский Петербург», заявил, что ремейк проекта обречен на провал.

