Композитор Корнелюк сообщил о выходе «секретного» фильма со своими песнями
7 января 202612:15
Игорь Корнелюк в эфире НСН заявил, что уже работает над новым фильмом, но из суеверия не станет раскрывать название и другие детали.
Композитор, певец, заслуженный деятель искусств РФ Игорь Корнелюк в беседе с НСН подвел творческие итоги ушедшего 2025 года и анонсировал новый «сложный» фильм со своими композициями.
«В самом конце 2024 года у нас вышел «Фауст» - спектакль-мюзикл в театре ЛДМ, которому я много отдал сил и здоровья. В 2025 году этот спектакль был запущен, идет до сих пор. Также в 2025 году у меня была реконструкция в студии, это очень глобально и важно для меня. Я давно хотел это сделать, но руки никак не доходили. Три месяца мы прокладывали кабели, занимались программированием…Кажется, что скучная работа, но очень важная. Сейчас я работаю над новым фильмом, из суеверия не стану говорить название и какие-то детали. Когда я что-то лишнее наговорю, оно начинает идти как-то не так. Фильм сложный, важно попасть в правильное настроение и правильную эмоцию», - рассказал он.
Также композитор пожелал россиянам, чтобы для всех 2026 год был лучше года предыдущего.
«Я хочу поздравить всех россиян с Новым годом, пожелать счастья и, конечно, чтобы 2026 год был лучше года ушедшего. Это необходимо, чтобы жизнь развивалась в правильном направлении. Тезис о том, что каждый последующий год должен быть лучше предыдущего, правильный. Это и есть правильный путь. Я желаю, чтобы была победа России в СВО, чтобы ребята все вернулись, чтобы над нами небо было голубым, мирным и радостным», - добавил собеседник НСН.
Ранее композитор Игорь Корнелюк, написавший музыку к сериалу «Бандитский Петербург», заявил, что ремейк проекта обречен на провал.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Причиной смерти Брижит Бардо стал рак
- Рубио заявил, что США не планируют вторгаться в Гренландию
- Композитор Корнелюк сообщил о выходе «секретного» фильма со своими песнями
- Коалиция нежелающих: США не подписали декларацию о гарантиях безопасности для Киева
- В Москве на станции метро «Волгоградский проспект» погиб мужчина
- В Буркина-Фасо рассказали о пресечении попытки убийства президента
- Макрон захотел провести переговоры с Путиным в ближайшие недели
- В Белгородской области мирный житель погиб при атаке дрона
- Мерц потребовал от Зеленского прекратить бегство украинцев в Европу
- От России к США: Вашингтон поставил Венесуэле нефтяные условия
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru