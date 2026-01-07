Рубио заявил, что США не планируют вторгаться в Гренландию

Госсекретарь США Марко Рубио рассказал главе МИД Франции Жан-Ноэлю Барро, что Соединенные Штаты не планируют вторгаться в Гренландию. Об этом сообщил французский министр в эфире радиостанции Radio France.

СМИ: США могут установить контроль над Гренландией в ближайшие месяцы

Как отметил Барро, накануне он провел телефонный разговор с Рубио.

«Он подтвердил, что это (вторжение в Гренландию. - НСН) не тот подход, которого придерживаются Соединенные Штаты», - подчеркнул глава МИД Франции.

Ранее ряд европейских лидеров выступили против территориальных претензий США на Гренландию, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:ФранцияСШАГренландия

Горячие новости

Все новости

партнеры