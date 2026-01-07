Эстония намерена построить забор на границе с Россией к концу 2027 года
Власти Эстонии хотят завершить строительство забора на границе с Россией к концу 2027 года. Об этом рассказал заместитель генерального директора департамента полиции и погранохраны (PPA) республики Вейко Коммусаар, передает телерадиокомпания ERR.
«Все работы, связанные с созданием пограничной инфраструктуры на восточной границе, департамент... планирует завершить к концу 2027 года», - отметил Коммусаар.
По его словам, работы на сухопутной границе уже завершили. В течение 2026 года забор установят в местах, где изначально не планировалось его возводить.
Ранее Эстония ввела в эксплуатацию радиолокационный комплекс, который расположен в уезде Ида-Вирумаа недалеко от границы России.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Мелони подтвердила, что Италия не намерена отправлять войска на Украину
- В гостинице в Сочи отравились 20 юных регбистов
- Эстония намерена построить забор на границе с Россией к концу 2027 года
- СМИ: Причиной смерти Брижит Бардо стал рак
- Рубио заявил, что США не планируют вторгаться в Гренландию
- Композитор Корнелюк сообщил о выходе «секретного» фильма со своими песнями
- Коалиция нежелающих: США не подписали декларацию о гарантиях безопасности для Киева
- В Москве на станции метро «Волгоградский проспект» погиб мужчина
- В Буркина-Фасо рассказали о пресечении попытки убийства президента
- Макрон захотел провести переговоры с Путиным в ближайшие недели
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru