Эстония намерена построить забор на границе с Россией к концу 2027 года

Власти Эстонии хотят завершить строительство забора на границе с Россией к концу 2027 года. Об этом рассказал заместитель генерального директора департамента полиции и погранохраны (PPA) республики Вейко Коммусаар, передает телерадиокомпания ERR.

«Все работы, связанные с созданием пограничной инфраструктуры на восточной границе, департамент... планирует завершить к концу 2027 года», - отметил Коммусаар.

По его словам, работы на сухопутной границе уже завершили. В течение 2026 года забор установят в местах, где изначально не планировалось его возводить.

Ранее Эстония ввела в эксплуатацию радиолокационный комплекс, который расположен в уезде Ида-Вирумаа недалеко от границы России.

