СМИ: Причиной смерти Брижит Бардо стал рак
Причиной смерти актрисы Брижит Бардо стало онкологическое заболевание. Об этом сообщает Paris Match со ссылкой на мужа звезды предпринимателя Бернара д’Ормаля.
Брижит Бардо скончалась 28 декабря в возрасте 91 года, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
По данным журнала, актриса перенесла две операции в рамках лечения от рака и страдала от болей в спине. Как отметил д'Ормаль, артистка «утратила желание жить».
«За последние месяцы это вырывалось у нее два-три раза - в моменты физического страдания она говорила, что ей все надоело», - пишет Paris Match.
Свои последние недели Бардо провела в доме в Сен-Тропе с мужем и домашними животными.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Ушастый рекордсмен: «Чебурашка 2» вошел в тройку самых кассовых фильмов в России
- Лукашенко рассказал, что Господь исполнил его просьбу
- Мелони подтвердила, что Италия не намерена отправлять войска на Украину
- В гостинице в Сочи отравились 20 юных регбистов
- Эстония намерена построить забор на границе с Россией к концу 2027 года
- СМИ: Причиной смерти Брижит Бардо стал рак
- Рубио заявил, что США не планируют вторгаться в Гренландию
- Композитор Корнелюк сообщил о выходе «секретного» фильма со своими песнями
- Коалиция нежелающих: США не подписали декларацию о гарантиях безопасности для Киева
- В Москве на станции метро «Волгоградский проспект» погиб мужчина
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru