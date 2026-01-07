СМИ: Причиной смерти Брижит Бардо стал рак

Причиной смерти актрисы Брижит Бардо стало онкологическое заболевание. Об этом сообщает Paris Match со ссылкой на мужа звезды предпринимателя Бернара д’Ормаля.

Брижит Бардо скончалась 28 декабря в возрасте 91 года, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

По данным журнала, актриса перенесла две операции в рамках лечения от рака и страдала от болей в спине. Как отметил д'Ормаль, артистка «утратила желание жить».

«За последние месяцы это вырывалось у нее два-три раза - в моменты физического страдания она говорила, что ей все надоело», - пишет Paris Match.

Свои последние недели Бардо провела в доме в Сен-Тропе с мужем и домашними животными.

ФОТО: ТАСС / DPA
