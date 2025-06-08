Офтальмолог рассказала, почему при применении «Оземпика» может наступить слепота
В эфире НСН врач Татьяна Шилова объяснила, что хроническое недополучение питательных веществ сосудами при регулярном применении «Оземпика» может привести к постепенному снижению зрения.
В наступлении слепоты у человека, применяющего «Оземпик», виноват не сам препарат, а ряд факторов, в том числе гипогликемия или нарушение сосудистой регуляции. Об этом в беседе с НСН заявила врач-офтальмолог высшей категории Татьяна Шилова.
Ранее в Европейском фармакологическом регуляторе доказали, что препарат от диабета «Оземпик», который в том числе звезды шоу-бизнеса в последнее время используют для экстремального похудения, вызывает слепоту. Сообщается, что компоненты этого лекарства повреждают зрительные нервы, что приводит к их отмиранию. Отмечается, что в таком случае не помогут даже очки. Шилова объяснила, что может вызвать слепоту.
«Сейчас "Оземпик", действительно, стал популярным препаратом. Случаи слепоты не массовые, а единичные, и описаны как вторичные осложнения. Но в случае наступления слепоты должно быть сочетание факторов. То есть виноват не сам препарат, а, допустим, резкая гипогликемия — снижение уровня сахаров. Или нарушение сосудистой регуляции, то есть сосудистые спазмы. Это вторичный, опосредованный эффект данного препарата. Не сам "Оземпик" токсичен, а его бесконтрольное применение. Потому что все-таки первое предназначение этого препарата — лечение диабета. Для него (для применения "Оземпика" - прим. НСН) должны быть определенные показания», - рассказала офтальмолог.
При этом, по словам врача, длительное применение «Оземпика» может привести не к полной слепоте, а к постепенному ухудшению зрения.
«Организму не хватает питательных веществ. У человека начинаются сосудистые катастрофы, то есть ишемические реакции, недостаточное тканевое питание и в микрососудистом русле. Это как раз ведет к поражению тех органов, в которых есть микроциркуляция (крови – прим. НСН). Глаз является таким органом. Микроциркуляция, которая очень активно обеспечивает жизнеспособность органа, также существует в мозге и в почках. Проблемы могут быть даже у людей, у которых нет диабета, но которые принимают препарат в целях похудения. Может быть острая ишемия. Или при длительном применении наступает хроническая ишемизация. Но тогда мы не говорим о резкой потере зрения. Речь о том, что хроническое недополучение питательных веществ может вести к постепенному снижению зрения. В виде дистрофических изменений», - заключила Шилова.
Ранее врач Европейского центра вакцинации Зоя Скорпилева в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» объяснила, что вакцинация не несет вреда, при этом существует категория граждан, которым из-за хронических заболеваний нельзя сделать, например, прививку от кори.
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