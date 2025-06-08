Офтальмолог рассказала, почему при применении «Оземпика» может наступить слепота

В наступлении слепоты у человека, применяющего «Оземпик», виноват не сам препарат, а ряд факторов, в том числе гипогликемия или нарушение сосудистой регуляции. Об этом в беседе с НСН заявила врач-офтальмолог высшей категории Татьяна Шилова.

Ранее в Европейском фармакологическом регуляторе доказали, что препарат от диабета «Оземпик», который в том числе звезды шоу-бизнеса в последнее время используют для экстремального похудения, вызывает слепоту. Сообщается, что компоненты этого лекарства повреждают зрительные нервы, что приводит к их отмиранию. Отмечается, что в таком случае не помогут даже очки. Шилова объяснила, что может вызвать слепоту.