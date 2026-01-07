В Москве на станции метро «Волгоградский проспект» погиб мужчина
7 января 202612:04
Человек погиб после падения под поезд метро на станции «Волгоградский проспект» на юго-востоке фиолетовой ветки в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.
«Мужчина упал под прибывающий поезд. Пассажир погиб», - отметил собеседник агентства.
По данным департамента транспорта Москвы, на фиолетовой ветке метрополитена поезда следовали с увеличенными интервалами. Движение уже восстановлено.
Ранее на станции столичного метро «Чистые пруды» пассажирка родила ребенка прямо на платформе, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
