В Москве на станции метро «Волгоградский проспект» погиб мужчина

Человек погиб после падения под поезд метро на станции «Волгоградский проспект» на юго-востоке фиолетовой ветки в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

«Мужчина упал под прибывающий поезд. Пассажир погиб», - отметил собеседник агентства.

По данным департамента транспорта Москвы, на фиолетовой ветке метрополитена поезда следовали с увеличенными интервалами. Движение уже восстановлено.

Ранее на станции столичного метро «Чистые пруды» пассажирка родила ребенка прямо на платформе, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

