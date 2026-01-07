В гостинице в Сочи отравились 20 юных регбистов

Двадцать детей отравились в гостинице в поселке Лоо в Лазаревском районе Сочи. Об этом сообщает прокуратура Краснодарского края.

По данным ведомства, пострадавшие - дети 10-12 лет, которые прибыли для участия в соревнованиях по регби.

«Пострадавшим детям и их сопровождающим оказывается необходимая медицинская помощь, госпитализация не потребовалась», - указали в прокуратуре.

Ранее в частном пансионате «Долголетие» в Подмосковье отравились 35 пенсионеров, известно, что трое постояльцев скончались.

