В гостинице в Сочи отравились 20 юных регбистов
7 января 202612:53
Двадцать детей отравились в гостинице в поселке Лоо в Лазаревском районе Сочи. Об этом сообщает прокуратура Краснодарского края.
По данным ведомства, пострадавшие - дети 10-12 лет, которые прибыли для участия в соревнованиях по регби.
«Пострадавшим детям и их сопровождающим оказывается необходимая медицинская помощь, госпитализация не потребовалась», - указали в прокуратуре.
Ранее в частном пансионате «Долголетие» в Подмосковье отравились 35 пенсионеров, известно, что трое постояльцев скончались.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Мелони подтвердила, что Италия не намерена отправлять войска на Украину
- В гостинице в Сочи отравились 20 юных регбистов
- Эстония намерена построить забор на границе с Россией к концу 2027 года
- СМИ: Причиной смерти Брижит Бардо стал рак
- Рубио заявил, что США не планируют вторгаться в Гренландию
- Композитор Корнелюк сообщил о выходе «секретного» фильма со своими песнями
- Коалиция нежелающих: США не подписали декларацию о гарантиях безопасности для Киева
- В Москве на станции метро «Волгоградский проспект» погиб мужчина
- В Буркина-Фасо рассказали о пресечении попытки убийства президента
- Макрон захотел провести переговоры с Путиным в ближайшие недели
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru