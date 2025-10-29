Правило «золотого часа»: Врач назвал главные симптомы инсульта

Как только проявляются главные признаки болезни, пациентам необходимо сразу обращаться в скорую помощь, заявил НСН Павел Хорошев.

Признаки инсульта могут быть незаметными, но при первых недомоганиях лучше сразу обратиться к врачам, рассказал врач-невролог Павел Хорошев в разговоре с НСН.

Свердловские врачи смогли спасти жизнь 56-летнему пациенту, неделю игнорировавшему признаки инсульта. Они проявлялись периодически, а потому мужчина не обращался за медпомощью. Житель Байкаловского района вахтами работал в Екатеринбурге, и, хотя перед каждой сменой его осматривал медик, о тревожных проявления болезни он ему не сообщал. Хорошев осудил такую беспечность.

«Здесь действует правило “золотого часа”. Чем раньше мы окажем помощь пациенту, тем большую зону ткани мы сохраним, а значит и жизненных функций. Как только возникнет первый признак нарушения мозгового кровоснабжения, нужно немедленно вызывать нужную скорую помощь. Среди главных симптомов может быть нарушение речи: сбивчивая, невнятная, какой-то набор звуков. Также нарушение двигательной активности в любой конечности: правая, левая, верхняя, нижняя. Как правило, выходит из строя рука или нога на одной стороне. Они могут ослабнуть: больной не сможет стоять, заваливается на какую-то сторону, или не способен крепко сжать руку. Также могут быть проблемы с мимикой: угол рта или щека повисли вниз, плохо работает язык», — указал он.

Врач добавил, что все клиники должны быть готовы принять таких пациентов, но у многих просто нет на это ресурсов.

«В крупных города в хорошо подготовленных клиниках есть средства, которые в течение 4 часов с приступа фактически могут отменить инсульт и его последствия. Задача нашего Министерства здравоохранения хорошо оснащать больницы, поскольку у нас основная причина смертности населения — сердечно-сосудистые заболевания. Нужно правильно определить фокусы, а не тратить деньги на непонятных пришельцев, которые приезжают и, почему-то, сразу получают доступ к столичной медицине вместо наших граждан», — подчеркнул он.

