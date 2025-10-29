Признаки инсульта могут быть незаметными, но при первых недомоганиях лучше сразу обратиться к врачам, рассказал врач-невролог Павел Хорошев в разговоре с НСН.



Свердловские врачи смогли спасти жизнь 56-летнему пациенту, неделю игнорировавшему признаки инсульта. Они проявлялись периодически, а потому мужчина не обращался за медпомощью. Житель Байкаловского района вахтами работал в Екатеринбурге, и, хотя перед каждой сменой его осматривал медик, о тревожных проявления болезни он ему не сообщал. Хорошев осудил такую беспечность.