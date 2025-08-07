Невролог призвал чаще сдавать анализ крови, чтобы избежать деменции
В России ежегодно растет число людей, которые столкнулись с деменцией, заявил НСН невролог Виктор Шахнович.
На данный момент лишь профилактика и своевременное выявление признаков деменции на ранней стадии могут помочь победить болезнь, пояснил в беседе с НСН невролог, доктор медицинских наук Виктор Шахнович.
Сеченовский университет подтвердил эффективность соединения, которое станет основой передового препарата для лечения различных форм деменции и нейродегенерации, сообщают «Известия». Результаты исследования на трансгенных мышах показали, что белок теплового шока HSP70 может защищать нейроны у пациентов с нейродегенеративными заболеваниями. Эксперты допускают, что открытие приведет к появлению принципиально новых нейропротективных терапий. При этом в данный момент все лекарства, существующие на рынке, демонстрируют скромные результаты.
«Более 17 человек на тысячу населения страдают деменцией, и это число растет с каждым годом. Деменция просто так не начинается. Это не грипп и не ковид, которые развиваются за один день. Деменция - ситуация, которая длительно развивается. Основная проблема в том, что наши люди обращаются к врачам уже тогда, когда их родственники видят какие-то изменения. Однако обратиться за помощью нужно на этапе головных болей, изменения артериального давления, нарушения памяти, когда не можешь вспомнить фамилию или не какой-то предмет. Если на этом этапе обратиться к врачу, можно помочь, есть определенные схемы лечения, препараты и все. Люди же приходят уже тогда, когда есть атрофический процесс или гибель клеток мозга. В этом случае помочь врачи уже ничего не могут, я не верю ни в один препарат, который может восстановить атрофию», - пояснил он.
Как добавил собеседник НСН, регулярные обследования помогут выявить деменцию на начальном этапе развития, для этого достаточно своевременно делать анализ крови.
«Лекарства от этой болезни не может быть, потому что состоявшаяся деменция – это уже разрушение клеток мозга. Клетки восстановить нельзя. Говорить надо не о том, что деменция – страшно и невосстановимо. Надо говорить о профилактике. Человек до 40 лет должен раз в год сдавать анализ крови, после 40 два раза в год, а после 50 раз в квартал, тогда он будет здоровым. Начинающуюся деменцию можно остановить», - подчеркнул Шахнович.
Ранее врач-невролог Рустем Гайфутдинов отмечала, что люди, ведущие малоподвижный образ жизни, с возрастом более предрасположены к деменции, атеросклерозу и лишнему весу. По ее словам, у ленивых людей часто повышается артериальное давление и возникает депрессия, в то время как более здоровый образ жизни может продлить жизнь, напоминает «Радиоточка НСН».
