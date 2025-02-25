Невролог Мирошник: Сон с заклеенным ртом может быть смертельно опасен
Сон с заклеенным ртом, который стал новым модным трендом, сопряжён с рядом рисков. Об этом в разговоре с «ФедералПресс» заявила невролог Елена Мирошник.
По её словам, вместо эффективной борьбы с храпом и повышения качества сна, которые обещают адепты данной практики, можно получить «повышенный риск гипоксии и ухудшение вентиляции лёгких».
«Заклеенный рот может привести к ограничению потока воздуха, особенно у тех, кто спит на спине или имеет уже существующие проблемы с дыхательными путям», - отметила эксперт.
Мирошник добавила, что сон с заклеенным ртом может быть смертельно опасным, так как это помешает людям с проблемами дыхательной системы переключиться с носового дыхания на ротовое.
Ранее глава Центра медицины сна медицинского научного образовательного центра МГУ имени Ломоносова Александр Калинкин заявил, что о храпа страдают около 50% населения, пишут «Известия».
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