Невролог Мирошник: Сон с заклеенным ртом может быть смертельно опасен

По её словам, вместо эффективной борьбы с храпом и повышения качества сна, которые обещают адепты данной практики, можно получить «повышенный риск гипоксии и ухудшение вентиляции лёгких».

«Заклеенный рот может привести к ограничению потока воздуха, особенно у тех, кто спит на спине или имеет уже существующие проблемы с дыхательными путям», - отметила эксперт.

Мирошник добавила, что сон с заклеенным ртом может быть смертельно опасным, так как это помешает людям с проблемами дыхательной системы переключиться с носового дыхания на ротовое.

Ранее глава Центра медицины сна медицинского научного образовательного центра МГУ имени Ломоносова Александр Калинкин заявил, что о храпа страдают около 50% населения, пишут «Известия».

