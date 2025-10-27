Для человека очень вредно проводить все время за гаджетами, но даже тренировки мышц могут не спасти от остеохондроза, рассказал врач-невролог Павел Хорошев в разговоре с НСН.



Зависимость от смартфона приводит к шейному остеохондрозу — состоянию, когда голова сильно выдвинута вперед относительно плеч. Из-за постоянного скроллинга соцсетей у молодых людей развивается жёсткий наклон головы, что может привести к болям в шее, головной боли и к атрофии жевательной функции. Об этом сообщил Международный журнал естественных наук и технологий. Хорошев отметил, что такая проблема наступила уже давно.