Врач предупредил, что россияне неправильно лечат повышенное давление
Чтобы решать сердечно-сосудистые проблемы, нужно заниматься симптомами, а не давлением, заявил НСН Павел Хорошев.
В современной медицине имеются заблуждения по поводу сердечных болезней и подходов к их лечению, рассказал врач-невролог Павел Хорошев в разговоре с НСН.
Гипертония нарушает работу мозга раньше, чем поднимается кровяное давление. Изменения в клетках запускаются на самых ранних этапах заболевания и могут объяснять высокий риск когнитивных нарушений. К такому выводу пришли ученые Медицинского центра Вейла Корнелла. Результаты исследования опубликованы в журнале Neuron. Хорошев отметил. что коллеги заблуждаются.
«Есть глобальные заблуждения в медицине, которые с большим запозданием разрешаются. Сегодня одно из них в том, что гипертония является самостоятельным заболеванием. Для чего нам нужно давление? Чтобы продавить кровь, насыщенную кислородом, который идет от легких, через ткани и через капиллярную сеть. Она должна питать мозг и тело. Если у человека проблемы с доставкой крови, то у него голодают ткани. Это может привести к тому, что сосуд лопается и происходит инфаркт или инсульт. Ученые здесь перепутали причину и следствие. Давление само по себе никак не вредит человеку. С ним не нужно бороться, а необходимо лечить симптомы. Организму нужно просто “прочистить трубы,” то есть сосуды, которые доставляют организму кислород, а не понижать его», — указал он.
Врач добавил, что нужно делать, если беспокоит гипертония.
«Если у человека устойчивое повышенное давление, ему нужно пойти к терапевту, который направит его к кардиологу, а тот сделает электрокардиограмму. Так будет понятно, есть ли голодание в мышце сердца или нет. В отдельных случаях может потребоваться ультразвук шеи, чтобы определить сужены сосуды или нет. В таком случае терапевт даст направление к кардиологу. кардиолог сделает электрокардиограмму, и на кардиограмме будет видно, есть ли в данный момент времени и на протяжении какого-то периода времени голодание в мышце сердца или нет. Если сердце в порядке, значит, терапевт даст направление на ультразвук. Тогда стоит пропить препараты, которые улучшат текучесть и вязкость крови», — заключил он.
Ранее врач и телеведущий Александр Мясников рассказал НСН, почему гипертонию нельзя лечить биологически активными добавками.
