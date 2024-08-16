Врач заявила, что курение ослабляет эффект обезболивающих и лекарств от гипертонии

Она пояснила, что врачей необходимо предупреждать о курении, чтобы тот подобрал оптимальную дозу лекарства. Некоторые гормональные препараты могут быть даже опасными для жизни в тандеме с этой вредной привычкой.

Так, никотин ослабляет действие многих препаратов для сердечно-сосудистой системы, поэтому курящим требуется двойная доза при лечении, он также снижает эффект от обезболивающих и седативных препаратов.

Ранее руководитель сосудистого центра Национального медицинского исследовательского центра «Лечебно-реабилитационный центр» Александр Покатилов рассказал, что здоровый образ жизни в сочетании с правильным питанием могут значительно снизить вероятность инфаркта и инсульта, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

