Врач заявила, что курение ослабляет эффект обезболивающих и лекарств от гипертонии
Никотин снижает эффективность многих препаратов, предназначенных для сердечно-сосудистой и нервной системы, заявила врач-кардиолог, специалист по функциональной диагностике клиники инфекционных заболеваний «ЦентрПлюс» ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Людмила Саламатина. Ее слова приводит «Газета.Ru».
Она пояснила, что врачей необходимо предупреждать о курении, чтобы тот подобрал оптимальную дозу лекарства. Некоторые гормональные препараты могут быть даже опасными для жизни в тандеме с этой вредной привычкой.
Так, никотин ослабляет действие многих препаратов для сердечно-сосудистой системы, поэтому курящим требуется двойная доза при лечении, он также снижает эффект от обезболивающих и седативных препаратов.
Ранее руководитель сосудистого центра Национального медицинского исследовательского центра «Лечебно-реабилитационный центр» Александр Покатилов рассказал, что здоровый образ жизни в сочетании с правильным питанием могут значительно снизить вероятность инфаркта и инсульта, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru