Россиянам-гипертоникам объяснили, как пережить аномальную жару

Полный отказ от употребления соли поможет людям с повышенным давлением легче перенести жару. Об этом NEWS.ru заявила терапевт Видновской больницы Яна Шмелева.

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По её словам, кроме соблюдения диеты, в жаркую погоду гипертоникам помогут кондиционеры, а для того, чтобы избежать резких перепадов температур, можно использовать вентиляторы, которые «просто гоняют воздух».

Врач подчеркнула, что также необходимо держать при себе все лекарственные препараты и каждый день не менее двух раз мерить артериальное давление.

«Если оно повысилось, то следует принять антигипертензивные средства, а лучше проконсультироваться со своим лечащим врачом», - заключила Шмелева.

Ранее врач кардиолог, гериатр Юрий Конев заявил «Радиоточке НСН», что секс в жаркую погоду оказывает большую нагрузку на сердце, поэтому может быть опасен, особенно для зрелых людей.

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
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