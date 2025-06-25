Никаких гарантий: Врач Мясников призвал не увлекаться БАДами
Врач и телеведущий Александр Мясников в разговоре с НСН призвал, ни в коем случае, не заменять лекарства биологически активными добавками.
Многие хотят заменить биологически активными добавками (БАД) свою лень и нежелание вести здоровый образ жизни, заявил в беседе с НСН врач, телеведущий Александр Мясников.
Объем поставок БАДов в российские аптеки с 2020-го вырос в 1,4 раза. Увеличение продаж могло стать последствием популяризации здорового образа жизни, полагают эксперты. Сложилась устойчивая практика приобретать такие пищевые добавки без консультации с врачами. Более того, некоторые пациенты и вовсе заменяют БАДами лекарства — в надежде на их «натуральность», пишут "Известия".
Мясников дал определение БАДам, которое говорит само за себя.
«Американцы дали очень интересное определение БАДов. БАД – это вещество, которое не предназначено ни для профилактики, ни для лечения, ни для диагностики какой-либо болезни. То есть, мы не отвечаем ни за что. К юристам вы с иском на них не пойдете, компании предупреждают об этом. Вам предлагают средство, но не гарантируют, что оно вас вылечит, предохранит и так далее. Это очень правильное отношение к БАДам. Многие хотят БАДами заменить свою лень и нежелание правильно жить. Правильное питание, физическая культура – это тяжело. Таблетки – это химия, мы их не любим. А биологически активные добавки принял и уже, вроде как, всё у тебя должно быть хорошо. В этом отношении ситуация напоминает историю про статины. Ученые обнаружили, что люди, принимающие статины, имеют больший индекс массы тела, чем те, кто их не употребляет. Почему? Оказалось, люди, принимая их, решили, что могут есть, что угодно. Они восприняли статины, как индульгенцию, позволяющую неправильно питаться. В случае с БАДами также. Люди покупают их и не заморачиваются с трудностями здорового образа жизни», - отметил врач.
Второй опасностью БАДов Мясников назвал то, что люди пытаются заменить ими лекарства.
«Люди пытаются БАДами заменить лекарства, лечить ими диабет, гипертонию, что угодно. У меня у самого друзья, у которых сахар зашкаливает, пьют какую-то голубую воду. В этом их вторая опасность. Проблема не в БАДах, проблема в нас, в нашей неграмотности, в нашем нежелании что-то делать, в нашем нежелании правильно лечиться. Что касается пользы, я считаю, что каждому по вере его. Какие-то БАДы показывают в исследованиях пользу, какие-то нет. Важно помнить, что это лишь добавка к чему-то. Может она быть полезна? Наверное, да. Почему нет? Надо ли ей заменять лекарства? Нет, ни в коем случае», - подчеркнул Мясников.
Ранее Госдума разрешила врачам назначать пациентам БАДы, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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