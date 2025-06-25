Мясников дал определение БАДам, которое говорит само за себя.

«Американцы дали очень интересное определение БАДов. БАД – это вещество, которое не предназначено ни для профилактики, ни для лечения, ни для диагностики какой-либо болезни. То есть, мы не отвечаем ни за что. К юристам вы с иском на них не пойдете, компании предупреждают об этом. Вам предлагают средство, но не гарантируют, что оно вас вылечит, предохранит и так далее. Это очень правильное отношение к БАДам. Многие хотят БАДами заменить свою лень и нежелание правильно жить. Правильное питание, физическая культура – это тяжело. Таблетки – это химия, мы их не любим. А биологически активные добавки принял и уже, вроде как, всё у тебя должно быть хорошо. В этом отношении ситуация напоминает историю про статины. Ученые обнаружили, что люди, принимающие статины, имеют больший индекс массы тела, чем те, кто их не употребляет. Почему? Оказалось, люди, принимая их, решили, что могут есть, что угодно. Они восприняли статины, как индульгенцию, позволяющую неправильно питаться. В случае с БАДами также. Люди покупают их и не заморачиваются с трудностями здорового образа жизни», - отметил врач.

Второй опасностью БАДов Мясников назвал то, что люди пытаются заменить ими лекарства.