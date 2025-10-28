«Музыка скажет о многом»: Врач раскрыл, как избежать деменции

Формирование слабоумия у пожилых людей до конца не изучено, но есть работающие советы, заявил НСН Валерий Новоселов.

Физическая активность, занятия для мозга, а также диета могут помочь уберечь мозг от приобретенного слабоумия, рассказал врач-невролог, гериатр и нейрофизиолог Валерий Новоселов в беседе с НСН.

Ученые из Университета Монаша (Австралия), проанализировав данные почти 11 тысяч человек старше 70 лет, пришли к выводу, что музыка спасает мозг от деградации. Согласно исследованию, результаты которого опубликованы в International Journal of Geriatric Psychiatry, у пожилых людей, которые постоянно слушали музыку, риск развития деменции на 39% меньше, чем у их сверстников. Новоселов указал, что результаты нуждаются в проверке.

«Тут стоит разделить людей на тех, кто еще могут слушать музыку и на тех, кто уже не в состоянии. У второй группы тогда все показатели будут хуже, включая и деменцию. Здесь непонятна причинно-следственная связь. Когда начинается деменция, то интерес ко многим вещам у пациентов пропадает. Несомненно, что люди, у которых есть интерес, и не только к музыке имеют лучшие способности. Но прослушивание само по себе способно приводить к улучшению состояния мозга, замедлять нейродегенерацию. Вероятно, что это связано с ритмами мозга. Он продуцирует биоэлектрическую активность, которую мы можем зарегистрировать в энцефалограмму. А это ритм герцового диапазона. Соответственно, получая музыку, мы получаем определенный ритм. Мозг благодаря нему может выкинуть эндорфины, которые приводят к удовольствию», — отметил он.

Новоселов добавил, что необходимо делать, чтобы снизить риски деменции.

«На сегодня механизмы формирования синдрома приобретенного слабоумия до конца неизвестны. Если у вашего родственника было подобное заболевание, то у человека риск получить такое же выше в 4 раза, а если двое — то уже в 30 раз. Лучшая профилактика деменции на сегодня считается физическая нагрузка достаточного объема. Более поздний вариант этой болезни начинается в 76-78 лет, когда начинается гипоксия ткани мозга. Этот орган очень зависим от кислорода, поэтому тут необходимы прогулки, лыжи, гребля —- все, где человек находится на воздухе. Еще один провоцирующий фактор — гипергликемия (повышенное количество глюкозы в крови - примечание НСН). Сбалансированное питание поможет снизить риски. Третий способ — умственные нагрузки. Считается, что это помогает сохранить здоровье. Главный риск — это падения, особенно в пожилом возрасте, или какие-то травмы головы», — подчеркнул собеседник НСН.

ФОТО: РИА Новости / Игорь Зарембо
