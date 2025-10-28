Физическая активность, занятия для мозга, а также диета могут помочь уберечь мозг от приобретенного слабоумия, рассказал врач-невролог, гериатр и нейрофизиолог Валерий Новоселов в беседе с НСН.

Ученые из Университета Монаша (Австралия), проанализировав данные почти 11 тысяч человек старше 70 лет, пришли к выводу, что музыка спасает мозг от деградации. Согласно исследованию, результаты которого опубликованы в International Journal of Geriatric Psychiatry, у пожилых людей, которые постоянно слушали музыку, риск развития деменции на 39% меньше, чем у их сверстников. Новоселов указал, что результаты нуждаются в проверке.