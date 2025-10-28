«Не успел понять»: Футболист Мостовой рассказал о попытке похищения

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой заявил, что в момент, когда неизвестные пытались его похитить, он «не успел понять, что происходит». Об этом сообщает RT.

Четверо обвиняемых в нападении на футболиста «Зенита» Мостового признали вину

По словам футболиста, всё происходило очень быстро. Осознание того, что всё весьма серьёзно, пришло позже.

«Себя нормально вроде повёл, не поднимал панику», — сказал спортсмен.

Инцидент произошёл в Санкт-Петербурге вечером 23 октября на Вязовой улице. Мостовой вместе с доугом смог отбиться от похитителей, которые были задержаны 26 октября, а позже арестованы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

