«Не успел понять»: Футболист Мостовой рассказал о попытке похищения

По словам футболиста, всё происходило очень быстро. Осознание того, что всё весьма серьёзно, пришло позже.

«Себя нормально вроде повёл, не поднимал панику», — сказал спортсмен.

Инцидент произошёл в Санкт-Петербурге вечером 23 октября на Вязовой улице. Мостовой вместе с доугом смог отбиться от похитителей, которые были задержаны 26 октября, а позже арестованы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

