«Не успел понять»: Футболист Мостовой рассказал о попытке похищения
Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой заявил, что в момент, когда неизвестные пытались его похитить, он «не успел понять, что происходит». Об этом сообщает RT.
По словам футболиста, всё происходило очень быстро. Осознание того, что всё весьма серьёзно, пришло позже.
«Себя нормально вроде повёл, не поднимал панику», — сказал спортсмен.
Инцидент произошёл в Санкт-Петербурге вечером 23 октября на Вязовой улице. Мостовой вместе с доугом смог отбиться от похитителей, которые были задержаны 26 октября, а позже арестованы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Мультик для взрослых: Депутат и писатель поспорили из-за «Маши и медведя»
- «Терпение закончилось»: Блогер Самойлова рассказала о разводе с Джиганом
- «Не успел понять»: Футболист Мостовой рассказал о попытке похищения
- В России от гриппа привились почти 48 миллионов человек
- Риелторы объяснили рекордный рост рынка аренды жилья в Москве
- Трамп назвал бомбардировки Хиросимы и Нагасаки «небольшим конфликтом»
- Лавров: Москве нужны гарантии результата встречи Путина и Трампа
- Врачи поддержали обязательное посещение психолога для беременных
- Госдума одобрила отправку резервистов на защиту важных объектов в мирное время
- «Музыка скажет о многом»: Врач раскрыл, как избежать деменции
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru