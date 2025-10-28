Адвокат заявил о желании Джигана помириться с Самойловой

По его словам, в суд было подано ходатайство о предоставлении Джигану времени на примирение. Рассмотрение документа назначено на 17 ноября.

«Мы просим предоставить срок на примирение - три месяца. И, наверное, это всё, что я могу сказать на данной стадии», - указал юрист.

Ранее Самойлова заявила, что 17 лет ждала, когда Джиган повзрослееть, однако её терпение в итоге кончилось, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

