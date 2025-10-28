Адвокат заявил о желании Джигана помириться с Самойловой
Рэпер Джиган (Денис Устименко) желает помириться со своей супругой, блогером Оксаной Самойловой. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» рассказал адвокат музыканта Сергей Жорин.
По его словам, в суд было подано ходатайство о предоставлении Джигану времени на примирение. Рассмотрение документа назначено на 17 ноября.
«Мы просим предоставить срок на примирение - три месяца. И, наверное, это всё, что я могу сказать на данной стадии», - указал юрист.
Ранее Самойлова заявила, что 17 лет ждала, когда Джиган повзрослееть, однако её терпение в итоге кончилось, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СБУ предъявила Киркорову заочное обвинение из-за выступлений в Крыму и ДНР
- «Актеры удивят!»: Золотарев о работе над сериалом «Трудно быть богом»
- Зеленский исключил проведение встречи с Путиным в России и Белоруссии
- МИД РФ: НАТО активизировало разведку на Балтике и в Чёрном море
- Тренер высмеяла «пугалки» врачей о вреде 10 тысяч шагов в день
- В Госдуме предложили списывать штрафы за участие в выборах
- Почему «безвиз» не нарастит турпоток из России в Мьянму
- Адвокат заявил о желании Джигана помириться с Самойловой
- Мосгорсуд утвердил приговор сыну актера Демчога по делу о мошенничестве
- Мультик для взрослых: Депутат и писатель поспорили из-за «Маши и медведя»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru