«Терпение закончилось»: Блогер Самойлова рассказала о разводе с Джиганом
Рэперу Джигану (Денис Устименко) необходимо повзрослеть. Как пишет РИА Новости, об этом заявила его супруга, блогер Оксана Самойлова.
Отвечая на вопрос о причине развода с музыкантом, она также добавила, что устала ждать, так как такие изменения с человеком не происходят «за пару месяцев».
«Нужно пару лет. Я 17 лет ждала. Мое терпение закончилось», - заключила блогер.
Ранее Самойлова, у которой с Джиганом четверо совместных детей, подала на развод 6 октября. Адвокат Олег Тонаканян рассказал «Известиям», что бракоразводный процесс проходит без раздела имущества.
