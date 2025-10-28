«Терпение закончилось»: Блогер Самойлова рассказала о разводе с Джиганом

Отвечая на вопрос о причине развода с музыкантом, она также добавила, что устала ждать, так как такие изменения с человеком не происходят «за пару месяцев».

«Нужно пару лет. Я 17 лет ждала. Мое терпение закончилось», - заключила блогер.

Ранее Самойлова, у которой с Джиганом четверо совместных детей, подала на развод 6 октября. Адвокат Олег Тонаканян рассказал «Известиям», что бракоразводный процесс проходит без раздела имущества.

