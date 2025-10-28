Мосгорсуд утвердил приговор сыну актера Демчога по делу о мошенничестве
Мосгорсуд отклонил апелляционную жалобу на приговор, который был вынесен сыну российского актёра Вадима Демчога Вильяму по делу о мошенничестве. Об этом сообщает RT.
По данным следствия, 20-летний Вильям Демчог был дроппером. Он помогал аферистам обналичить похищенные у пожилых людей 1,8 млн рублей, за что Мещанский районный суд Москвы приговорил его к двум годам лишения свободы в колонии общего режима.
«Судебная коллегия... рассмотрела апелляционную жалобу на приговор Мещанского районного суда... и оставила приговор районного суда без изменения», — указали в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы.
Ранее в «Сбере» заявили, что банк вернул россиянам более 2,4 млрд рублей с помощью профилактических бесед с дропперами, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Проблемы с американскими двигателями могут сорвать поставку Gripen Украине
- Производители открестились от ответственности за цены на молоко и масло
- Эфиопия попросила Россию помочь в споре с Эритреей о выходе к морю
- СБУ предъявила Киркорову заочное обвинение из-за выступлений в Крыму и ДНР
- «Актеры удивят!»: Золотарев о работе над сериалом «Трудно быть богом»
- Зеленский исключил проведение встречи с Путиным в России и Белоруссии
- МИД РФ: НАТО активизировало разведку на Балтике и в Чёрном море
- Тренер высмеяла «пугалки» врачей о вреде 10 тысяч шагов в день
- В Госдуме предложили списывать штрафы за участие в выборах
- Почему «безвиз» не нарастит турпоток из России в Мьянму
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru