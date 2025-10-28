Мосгорсуд утвердил приговор сыну актера Демчога по делу о мошенничестве

По данным следствия, 20-летний Вильям Демчог был дроппером. Он помогал аферистам обналичить похищенные у пожилых людей 1,8 млн рублей, за что Мещанский районный суд Москвы приговорил его к двум годам лишения свободы в колонии общего режима.

«Судебная коллегия... рассмотрела апелляционную жалобу на приговор Мещанского районного суда... и оставила приговор районного суда без изменения», — указали в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы.

Ранее в «Сбере» заявили, что банк вернул россиянам более 2,4 млрд рублей с помощью профилактических бесед с дропперами, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

