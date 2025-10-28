Все мультфильмы имеют специальную маркировку, если кто-то с ней не согласен, он может обратиться в Роскомнадзор, рассказала первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая в беседе НСН.



Мультфильм «Маша и медведь» не рассчитан на детскую аудиторию. Для проекта было бы справедливо установить ограничение 12+, подчеркнул писатель Олег Рой. Его слова приводит ТАСС. Буцкая не согласилась с ним.