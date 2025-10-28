Мультик для взрослых: Депутат и писатель поспорили из-за «Маши и медведя»
«Маша и медведь» — это прекрасный мультик, заявила НСН депутат Татьяна Буцкая, но он не предназначен для детей, уверен писатель Олег Рой.
Все мультфильмы имеют специальную маркировку, если кто-то с ней не согласен, он может обратиться в Роскомнадзор, рассказала первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая в беседе НСН.
Мультфильм «Маша и медведь» не рассчитан на детскую аудиторию. Для проекта было бы справедливо установить ограничение 12+, подчеркнул писатель Олег Рой. Его слова приводит ТАСС. Буцкая не согласилась с ним.
«Это однозначно мультик, который любят миллионы детей. Здесь надо пообщаться с автором идеи, чтобы узнать о каких-то скрытых смыслах. У него стоит маркировка 0+. Если есть какие-то вопросы, то можно пожаловаться в Роскомнадзор, чтобы была проведена проверка. Этот мультфильм посмотрел миллиард человек, он самый популярный во всей истории. Если есть вопросы, то обращаться надо в профильные структуры, а так все работает в рамках закона», — отметила она.
Писатель Олег Рой в разговоре с НСН пояснил, что мультфильм ему нравится, но этот продукт не создан для детей.
«Там нет ничего противоречащего ценностям, но это просто взрослый мультфильм. Его не надо запрещать, это клевый мультик, блестящий, но он для взрослого населения. Маша ведет себя так, как не должен действовать ребенок ни при каких обстоятельствах. У нее график поведения как у взрослой женщины. Именно такой у этого персонажа принцип поведения. Там нет ничего страшного, но это сумасшедший и крутой взрослый мультфильм. Обращаться по поводу маркировки я никуда не планирую, я просто выразил свое мнение. Такая анимация создает крутую карту поведения для мужчин и женщин, для кого угодно, но она ничего не провоцирует», — заключил он.
Ранее председатель Совета директоров киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева назвала НСН главные российские мультфильмы, которые сохраняют традиционные ценности.
