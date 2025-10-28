МИД РФ: НАТО активизировало разведку на Балтике и в Чёрном море

НАТО продолжает наращивать военный потенциал на границах с Россией. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Константин Воронцов.

Лавров: Страны НАТО не готовы говорить на равноправной основе

В ходе заседания первого комитета Генассамблеи ООН он указал, что увеличивается численный состав солдат альянса в странах Прибалтики, Черноморского региона и Польши, также выросла длительность нахождения в Чёрном море натовских кораблей.

«Активизировалась разведдеятельность у наших морских и воздушных границ на Балтике и в Чёрном море», – заключил дипломат.

Ранее экс-генсек НАТО Йенс Столтенберг признался, что в 2022 году отказал просившему о помощи блока президенту Украины Владимиру Зеленскому, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

