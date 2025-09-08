«Все зависит от дозы. В рацион на подводных радиоактивных лодках входит красное вино. Там содержатся антиоксиданты, свободные аминокислоты, полифенолы, которые реально полезны как противобактериальные вещества. Есть даже диета на вине, полностью исключать этот продукт не стоит. Лучше выбирать натуральное вино, без лишнего добавления сахара и консервантов. Пигментов больше именно в красном виде, белое вино считается более десертным, легким вариантом. Но белое вино может улучшать пищеварение, содержит витамины винограда. Также белое вино положительно влияет на микрофлору, там полезные бактерии. Но самый мощный эффект по воздействию на сосуды – это, конечно, красное вино. Оно реально расширяет сосуды, поэтому его нельзя пить людям с куперозом», - рассказала диетолог.

При этом Мухина назвала допустимую дозу для любителей выпить алкогольные напитки и призвала «не закусывать».

«Вино можно пить раз в две недели, если приличная доза. Если говорим про ежедневную дозу, это 1 грамм крепкого алкоголя на килограмм веса. К примеру, 70 грамм крепкого алкоголя - это сопоставимо с бокалом вина. Но если это будет больше даже на несколько грамм, может развиться зависимость. Этиловый спирт – это наркотик. Алкоголь не должен быть сладким. Ликеры, например, могут вызывать диабет и ожирение. Не надо сильно закусывать алкоголь, тогда вы его меньше употребите. Алкоголь – это самостоятельное блюдо, превышать дозировку не надо», - предупредила собеседница НСН.

Ранее председатель Союза потребителей России Алексей Койтов заявил НСН, что алкоголь опасен для человека, однако к вину должно быть более мягкое отношение.

