В Госдуме предложили списывать штрафы за участие в выборах
За участие граждан в выборах можно списывать назначенные им штрафы до двух тысяч рублей. Как пишет РИА Новости, соответствующее предложение депутаты Госдумы направили премьер-министру Рф Михаилу Мишустину.
Авторы инициативы отметили, что многие граждане по-прежнему игнорируют выборы, а такая мера, как списание штрафа, станет «прямым материальным стимулом для участия в голосовании».
Отмечается, что такое поощрение, в отличие от, например, разовой раздачи подарков, предоставляет избирателю конкретную финансовую пользу.
Ранее глава ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что в сентябре 2025 года на выборах разного уровня проголосовали 16 млн избирателей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Производители открестились от ответственности за цены на молоко и масло
- Эфиопия попросила Россию помочь в споре с Эритреей о выходе к морю
- СБУ предъявила Киркорову заочное обвинение из-за выступлений в Крыму и ДНР
- «Актеры удивят!»: Золотарев о работе над сериалом «Трудно быть богом»
- Зеленский исключил проведение встречи с Путиным в России и Белоруссии
- МИД РФ: НАТО активизировало разведку на Балтике и в Чёрном море
- Тренер высмеяла «пугалки» врачей о вреде 10 тысяч шагов в день
- В Госдуме предложили списывать штрафы за участие в выборах
- Почему «безвиз» не нарастит турпоток из России в Мьянму
- Адвокат заявил о желании Джигана помириться с Самойловой
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru