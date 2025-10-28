В Госдуме предложили списывать штрафы за участие в выборах

За участие граждан в выборах можно списывать назначенные им штрафы до двух тысяч рублей. Как пишет РИА Новости, соответствующее предложение депутаты Госдумы направили премьер-министру Рф Михаилу Мишустину.

Авторы инициативы отметили, что многие граждане по-прежнему игнорируют выборы, а такая мера, как списание штрафа, станет «прямым материальным стимулом для участия в голосовании».

Отмечается, что такое поощрение, в отличие от, например, разовой раздачи подарков, предоставляет избирателю конкретную финансовую пользу.

Ранее глава ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что в сентябре 2025 года на выборах разного уровня проголосовали 16 млн избирателей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Илья Наймушин
ТЕГИ:ШтрафыНаградаРоссияВыборы

