Зеленский исключил проведение встречи с Путиным в России и Белоруссии
28 октября 202518:47
Украине «почти всё равно», где будет проходить трёхсторонняя встреча о завершении конфликта. Об этом соссылкой на агентство УНИАН сообщает RT.
По его словам, есть две страны, кна территории которых подобный саммит невозможен.
«Не в Российской Федерации, конечно, и точно не в Белоруссии», — заключил украинский лидер.
Ранее Зеленский заявил, что готов встретиться с президентами США и РФ Дональдом Трампом и Владимиром Путиным без каких-либо условий, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
