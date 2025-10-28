Зеленский исключил проведение встречи с Путиным в России и Белоруссии

Украине «почти всё равно», где будет проходить трёхсторонняя встреча о завершении конфликта. Об этом соссылкой на агентство УНИАН сообщает RT.

Трамп призвал Путина и Зеленского «немного поладить»

По его словам, есть две страны, кна территории которых подобный саммит невозможен.

«Не в Российской Федерации, конечно, и точно не в Белоруссии», — заключил украинский лидер.

Ранее Зеленский заявил, что готов встретиться с президентами США и РФ Дональдом Трампом и Владимиром Путиным без каких-либо условий, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
