«Пусть озвучат, какая цифра вредна с точки зрения сидения на месте. Потому что если мы не ходим, мы сидим. Если 2 тысячи шагов – это норма, то это, грубо говоря, мама отводит ребенка в сад и больше не двигается. Мне кажется огромным заблуждением нашего времени то, что мы боимся физической нагрузки. Наше тело изначально создано для того, чтобы мы умели бегать, ловить, прыгать. Наши ноги длиннее наших рук не просто так. Объективно сделать в день 10 тысяч шагов не так сложно. В основном люди делают эти шаги на улице, и это хорошая вентиляция легких, улучшение кровообращения, улучшение работы сердечно-сосудистой системы. Банально наши икроножные мышцы по природе считаются нашим насосом – чтобы кровь, которая опускается вниз, поднялась обратно наверх, надо активно поработать икроножными мышцами. То есть просто походить, чтобы не было отеков и застойных явлений в нижней части тела, чтобы не образовывались тромбы», - отметила она.

По словам фитнес-тренера, отсутствие необходимой ежедневной физической нагрузки приводит к апатии и усталости.