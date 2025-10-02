Ученые рассказали, как кофе и чай снижают риск инсульта и деменции

Международная группа ученых установила, что регулярное и умеренное употребление кофе и чая может благотворно влиять на здоровье, сообщает «ФедералПресс».

Анализы показали: у людей, выпивающих по 2-3 чашки кофе и 3-5 порций чая в день, риск инсульта и деменции ниже, чем у тех, кто не употребляет эти напитки.

Помимо этого, кофеин, по данным Пекинского медколледжа, уменьшает вероятность преждевременного старения кожи примерно на 15%.

Специалисты отмечают, что положительный эффект связан с содержанием фенольных соединений, катехинов и флавоноидов, которые защищают клетки мозга и поддерживают когнитивные функции. Эксперты рекомендуют распределять суточную норму кофеина (210-400 мг) на несколько приемов в первой половине дня, чтобы усилить пользу и избежать проблем со сном, передает «Радиоточка НСН».

