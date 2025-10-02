Ученые рассказали, как кофе и чай снижают риск инсульта и деменции

Международная группа ученых установила, что регулярное и умеренное употребление кофе и чая может благотворно влиять на здоровье, сообщает «ФедералПресс».

Анализы показали: у людей, выпивающих по 2-3 чашки кофе и 3-5 порций чая в день, риск инсульта и деменции ниже, чем у тех, кто не употребляет эти напитки.