«Воздержание или дача». Россиян призвали отказаться от городского секса в жару
Сексолог Александр Полеев рассказал НСН о «парижском опыте», когда десятидневная жара привела к гибели сотен людей старше 50 лет.
Тропическая жара, больше недели стоящая в городах, серьезно увеличивает риск смертности во время секса, так что людям старше 50 лет лучше временно от него отказаться, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» врач-сексолог Александр Полеев.
«Секс в жару допустим, если есть кондиционер. Плюс это можно делать лет до 50, потом уже не надо. Опасность жары в том, что это неявная нагрузка. Кажется, что просто жарко, а на самом деле нарушается кровообращение сердца. В связи с этим часто бывают смертельные случаи во время полового акта или физических нагрузок. Однако, это касается не только пожилых людей. У мужчин часто бывает скрытая патология сердца, которая не проявляется без нагрузок. И мы видим, что совершенно здоровый мужчина через четыре-пять дней жары падает без сознания. Так что тем, кому за 50, следует в жару избегать секса и физических нагрузок, особенно тем, у кого были проблемы с кардиологией», - советует Полеев.
При этом он отметил, что секс в жару на даче переносится легче, чем в городе.
«Я имею в виду тех, кто в городе. Те, кто на даче, им легче. Тем не менее, во время таких жарких дней в городах нужно быть очень осторожными. Раньше в Европе не было жары такой продолжительности. Первый эпизод был 12 лет назад в Париже, когда температура плюс 37 градусов держалась 10 дней. Оказалось, что за это время умерли 700 человек в возрасте от 50 до 80 лет. Причем, это были не бедняки, а люди, просто недооценившие жару. Городская жара отличается тем, что при ней нет движения воздуха, она с пылью и выхлопными газами», - пояснил собеседник НСН.
Июнь 2021 года в Москве стал самым жарким за 142 года метеонаблюдений. В эти дни было побито сразу несколько многолетних температурных рекордов.
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