«Воздержание или дача». Россиян призвали отказаться от городского секса в жару

Тропическая жара, больше недели стоящая в городах, серьезно увеличивает риск смертности во время секса, так что людям старше 50 лет лучше временно от него отказаться, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» врач-сексолог Александр Полеев.

«Секс в жару допустим, если есть кондиционер. Плюс это можно делать лет до 50, потом уже не надо. Опасность жары в том, что это неявная нагрузка. Кажется, что просто жарко, а на самом деле нарушается кровообращение сердца. В связи с этим часто бывают смертельные случаи во время полового акта или физических нагрузок. Однако, это касается не только пожилых людей. У мужчин часто бывает скрытая патология сердца, которая не проявляется без нагрузок. И мы видим, что совершенно здоровый мужчина через четыре-пять дней жары падает без сознания. Так что тем, кому за 50, следует в жару избегать секса и физических нагрузок, особенно тем, у кого были проблемы с кардиологией», - советует Полеев.