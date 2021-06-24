Названо идеальное блюдо для жары

По ее словам, в жару значительно повышается потоотделение, с которым уходит не только вода, но и азотосодержащие вещества, минеральные соли, микроэлементы и витамины. Восполнять потери лучше всего с помощью супа, который легко усваивается.

Арзуманян отметила, что супы могут быть и теплыми, и горячими. В жару они будут стимулировать потоотделение, которое оказывает охлаждающее действие.

Эксперт советует отдавать предпочтение холодным супам из шпината или щавеля, гаспачо и окрошке.

Тем временем, июнь в Москве стал самым жарким за 142 года метеонаблюдений. Об этом сообщает метеобюро Москвы.

По данным метеобюро, предыдущий абсолютный рекорд июньской жары в Москве был установлен 21 июня 1901 года, тогда воздух прогрелся до 34,7 градусов выше нуля.

