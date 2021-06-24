Названо идеальное блюдо для жары
Суп – идеальная пища при температуре воздуха плюс 30 градусов, сообщает радио Sputnik со ссылкой на кандидата медицинских наук, врача-диетолога, Маргариту Арзуманян.
По ее словам, в жару значительно повышается потоотделение, с которым уходит не только вода, но и азотосодержащие вещества, минеральные соли, микроэлементы и витамины. Восполнять потери лучше всего с помощью супа, который легко усваивается.
Арзуманян отметила, что супы могут быть и теплыми, и горячими. В жару они будут стимулировать потоотделение, которое оказывает охлаждающее действие.
Эксперт советует отдавать предпочтение холодным супам из шпината или щавеля, гаспачо и окрошке.
Тем временем, июнь в Москве стал самым жарким за 142 года метеонаблюдений. Об этом сообщает метеобюро Москвы.
По данным метеобюро, предыдущий абсолютный рекорд июньской жары в Москве был установлен 21 июня 1901 года, тогда воздух прогрелся до 34,7 градусов выше нуля.
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