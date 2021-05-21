Секс, убийства и космос. Разлогов о том, что будоражит кинозрителя
Киновед и кинокритик Кирилл Разлогов в беседе с «Радиоточкой НСН» порассуждал о съемках фильма на МКС, настоящей смерти в кадре и роли воображения в кино.
Президент гильдии киноведов и кинокритиков России Кирилл Разлогов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» поделился мнением о фильме «Вызов», съемки которого пройдут на МКС. Он рассказал, зачем нужна достоверность в кино, перечислил самые впечатляющие, по его мнению, картины о космосе и объяснил, почему зрителю так интересна эта тема.
- Съемки российской кинокартины «Вызов» пройдут на МКС. Было ли за всю историю кинематографа что-то подобное?
- Никогда еще игровые фильмы не снимались в космосе. Документальные съемки в космосе, в безвоздушном пространстве были. Снимались полеты наших космонавтов, эти съемки сохранились. Но чтобы снимать игровой фильм с сюжетом и актерами – такого еще не было. До этого кино о космосе снимали на Земле. Есть комбинированные съемки, есть определенные технологии, имитирующие условия в космосе. Как правило, это все имитация и компьютерные спецэффекты.
- Зачем же тогда съемочной группе фильма «Вызов» понадобилась для съемок Международная космическая станция?
- Это рекламный трюк. И как любой рекламный трюк он имеет под собой основание. Зрителям будет интересно посмотреть только потому, что это снималось в космосе. Даже если большая часть фильма будет сниматься на Земле, это будет восприниматься так. Это не значит, что те, кто будет это делать, жулики. Они будут делать это вполне серьезно, а зрители могут это почувствовать или нет. Поскольку такого никогда не было, достоверность никто не проверит. Сейчас можно сделать что угодно. Искусственных актеров оставить на экране, и никто не догадается, что там спроектированы не живые люди - спецэффекты дают самые широкие возможности. Поэтому сейчас догадаться, что будет на самом деле, а что подделано, могут только с помощью определенных технологий.
- Насколько в таком случае важна достоверность?
- С точки зрения качества кино это ничего не даст. Съемки в космосе нужны исключительно для рекламного эффекта и потенциального увеличения зрителей. Это интересно для зрителя и заставит его обсуждать подлинность съемки, как было с полетом американцев на Луну. Гораздо важнее воображение, которое руководит сценаристами, режиссерами, творцами, когда они сочиняют выдуманные миры, истории, коллизии, которые бывают значительно более эффектными, чем реальные съемки. Когда вы смотрите приключенческое кино, важно, чтобы герой прыгал с моста по-настоящему?
- Большинству, я думаю, нет.
- А есть те, кому это важно. Есть специальные съемочные группы, которые специализируются на запретных темах. Они снимают смерть людей не только во время войн, как делают все, но и специально снимают сами убийства. Не те, которые показывают миллионами, а настоящие убийства настоящих людей. Об этом даже книжки пишут, везде есть такие съемочные группы, которые на этом делают деньги. Каким-то способом они это убийство планируют, организуют. И есть люди, готовые за это платить.
- Какие фильмы о космосе впечатлили Вас больше всего?
- Сразу приходит на ум «Гравитация» - американская картина, где главная героиня все время находится в космосе. Она там в единственном числе, и в ее воображении к ней присоединяется напарник. Это одна из самых впечатляющих картин о космосе. "Космическая одиссея" входит в список лучших картин по философскому содержанию и художественному качеству. А впечатляли больше всего первые съемки о космосе, первый выход человека из космического аппарата в открытый космос. Когда кадры с этих съемок показывались по телевизору, они поражали тем, что они действительно подлинные и настоящие. Сейчас, поскольку все легко сымитировать, получить такой эффект восприятия довольно сложно. Тогда создавалось ощущение подлинности. А сейчас это только рекламный трюк. Ну, послали туда хорошенькую актрису (Юлию Пересильд - прим. НСН), ну, поснимали ее там. Не более.
- Почему зрителей так привлекает эта тема?
- Не потому, что это имеет какое-то отношение к реальности. Почему так привлекают фильмы ужасов? Людям нужны сильные ощущения. Адреналин может быть от нетрадиционного секса, а может быть от отправки в космос. Люди хотят заставить себя вздрогнуть. Но такой эффект достигается только тогда, когда эти произведения получаются талантливыми, интересными и уникальными. А когда искусство превращается в поток, на него все перестают обращать внимание.
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