Секс, убийства и космос. Разлогов о том, что будоражит кинозрителя

- Зачем же тогда съемочной группе фильма «Вызов» понадобилась для съемок Международная космическая станция?

- Это рекламный трюк. И как любой рекламный трюк он имеет под собой основание. Зрителям будет интересно посмотреть только потому, что это снималось в космосе. Даже если большая часть фильма будет сниматься на Земле, это будет восприниматься так. Это не значит, что те, кто будет это делать, жулики. Они будут делать это вполне серьезно, а зрители могут это почувствовать или нет. Поскольку такого никогда не было, достоверность никто не проверит. Сейчас можно сделать что угодно. Искусственных актеров оставить на экране, и никто не догадается, что там спроектированы не живые люди - спецэффекты дают самые широкие возможности. Поэтому сейчас догадаться, что будет на самом деле, а что подделано, могут только с помощью определенных технологий.



- Насколько в таком случае важна достоверность?

- С точки зрения качества кино это ничего не даст. Съемки в космосе нужны исключительно для рекламного эффекта и потенциального увеличения зрителей. Это интересно для зрителя и заставит его обсуждать подлинность съемки, как было с полетом американцев на Луну. Гораздо важнее воображение, которое руководит сценаристами, режиссерами, творцами, когда они сочиняют выдуманные миры, истории, коллизии, которые бывают значительно более эффектными, чем реальные съемки. Когда вы смотрите приключенческое кино, важно, чтобы герой прыгал с моста по-настоящему?

- Большинству, я думаю, нет.

- А есть те, кому это важно. Есть специальные съемочные группы, которые специализируются на запретных темах. Они снимают смерть людей не только во время войн, как делают все, но и специально снимают сами убийства. Не те, которые показывают миллионами, а настоящие убийства настоящих людей. Об этом даже книжки пишут, везде есть такие съемочные группы, которые на этом делают деньги. Каким-то способом они это убийство планируют, организуют. И есть люди, готовые за это платить.