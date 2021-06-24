Автоэксперт рассказал, как спасти машину от аномальной жары

В столичном регионе установилась аномальная жара. В Москве уже побито три температурных рекорда, при этом, в Гидрометцентре не исключают, что в ближайшие дни могут быть обновлены ещё несколько температурных максимумов: 25, 26 и 27 июня воздух будет прогреваться до +32…+36 градусов. В связи с этим автоэксперт Алексей Аксёнов рассказал жителям столичного региона, как спасти от зноя свои машины.

По его словам, автолюбителям стоит отказаться от полива «железного коня». Это не спасет авто от перегрева, а, напротив, может принести вред лакокрасочному покрытию. Для защиты машины от солнцепека лучше предусмотреть навес. При этом, накрывать автомобиль брезентом не рекомендуется, поскольку он царапает кузов, сообщает «Радио 1».

Автоэксперт также посоветовал не выставлять кондиционер в авто на низкую температуру, быстрее салон это не охладит, а резкий контраст с улицей не полезен для здоровья.