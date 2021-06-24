Автоэксперт рассказал, как спасти машину от аномальной жары

В столичном регионе установилась аномальная жара. В Москве уже побито три температурных рекорда, при этом, в Гидрометцентре не исключают, что в ближайшие дни могут быть обновлены ещё несколько температурных максимумов: 25, 26 и 27 июня воздух будет прогреваться до +32…+36 градусов. В связи с этим автоэксперт Алексей Аксёнов рассказал жителям столичного региона, как спасти от зноя свои машины.

По его словам, автолюбителям стоит отказаться от полива «железного коня». Это не спасет авто от перегрева, а, напротив, может принести вред лакокрасочному покрытию. Для защиты машины от солнцепека лучше предусмотреть навес. При этом, накрывать автомобиль брезентом не рекомендуется, поскольку он царапает кузов, сообщает «Радио 1».

Автоэксперт также посоветовал не выставлять кондиционер в авто на низкую температуру, быстрее салон это не охладит, а резкий контраст с улицей не полезен для здоровья.

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А ранее сообщалось, что на дороги Подмосковья для борьбы с аномальной жарой вышли более 300 единиц техники, которые обеспечивают аэрацию воздуха. Как заявил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик, полив и мойка проводятся в 62 городских округах в самые жаркие часы – с 11:00 до 16:00. Он подчеркнул, что во время полива техника направляют струи вверх, что позволяет охладить и очистить не только асфальт, но и воздух.

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ФОТО: РИА Новости/Максим Блинов
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