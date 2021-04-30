Ургант предложил замедлить Pornhub в России

Телеведущий Иван Ургант в передаче на Первом канале прокомментировал новость о том, что Роскомнадзор пригрозил блокировкой сайту Pornhub, и в шутку призвал ведомство замедлить работу сервиса в России.

Ургант посмеялся над тем, что Роскомнадзор увидел нарушения только в нескольких роликах сайта, но отметил, что блокировка сайта накануне длительных выходных – слишком радикальное решение, поэтому предложил просто его замедлить.