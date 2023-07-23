Вот же, холера! В России назвали несколько причин для распространения заболевания

Врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко предупредил, что наводнения в низовьях Днепра в результате ЧП на Каховской ГЭС могут привести ко вспышкам острых кишечных заболеваний, гепатита и даже холер. Он сказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что левый берег с этим справится при помощи России, а вот подконтрольный Киеву правый берег – вряд ли.

«Могут быть острые кишечные заболевания. Сейчас такой период, что не исключено распространение холеры, она себя очень сильно проявляла в позапрошлом и особенно в прошлом году, она была в 31 стране мира. Еще гепатиты А и Е, которые передаются через воду. Против них и с одной, и другой стороны нужно организовать прививки. Ну и кишечные, энетровирусные инфекции, дизентерия проявят себя прежде всего, и нужно вовремя все это выявлять. Наше МЧС и медики организуют эту работу, опыт у нас большой… Меня больше беспокоит противоположная сторона: на территории Украины сегодня утрачен контроль за мониторингом распространения инфекционных заболеваний, они не сделают то, что нужно сделать», - полагает Онищенко.

Бывший член комиссии по биологическому оружию ООН Игорь Никулин заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что Украина может применить химоружие.