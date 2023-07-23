Вот же, холера! В России назвали несколько причин для распространения заболевания
Российские ученые назвали несколько версий возникновения холеры в стране, две связаны с Украиной.
В Ленинградской области медики ведут проверку проб на холеру у трех человек, которые контактировали с заболевшими из Тамбовской области. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства региона.
Врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко предупредил, что наводнения в низовьях Днепра в результате ЧП на Каховской ГЭС могут привести ко вспышкам острых кишечных заболеваний, гепатита и даже холер. Он сказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что левый берег с этим справится при помощи России, а вот подконтрольный Киеву правый берег – вряд ли.
«Могут быть острые кишечные заболевания. Сейчас такой период, что не исключено распространение холеры, она себя очень сильно проявляла в позапрошлом и особенно в прошлом году, она была в 31 стране мира. Еще гепатиты А и Е, которые передаются через воду. Против них и с одной, и другой стороны нужно организовать прививки. Ну и кишечные, энетровирусные инфекции, дизентерия проявят себя прежде всего, и нужно вовремя все это выявлять. Наше МЧС и медики организуют эту работу, опыт у нас большой… Меня больше беспокоит противоположная сторона: на территории Украины сегодня утрачен контроль за мониторингом распространения инфекционных заболеваний, они не сделают то, что нужно сделать», - полагает Онищенко.
Бывший член комиссии по биологическому оружию ООН Игорь Никулин заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что Украина может применить химоружие.
«Такие попытки уже были зафиксированы. Это и хлорциан, который ВСУ использовали против наступающих колонн ЧВК «Вагнер» в Артемовске, также на Херсонском направлении были прецеденты. Чаще всего распыляют с дронов... Могут воду заразить холерой, с ней они работали в Мариуполе, это мы знаем точно. Любое затягивание конфликта увеличивает риски биологической и химической войны», — утверждает Никулин.
Главный внештатный детский аллерголог-иммунолог минздрава Московской области Андрей Продеус заявил, что угрозы распространения холеры в России нет.
«Холера не передается воздушно-капельным путем, это контактно-бытовая инфекция. То есть в основном она распространяется через грязные руки, грязную пищу и воду. Если человек не пил из одной кружки, не ел и не целовался с инфицированным, не ходил после него в туалет и не помыл потом руки, тогда вариантов нет», — заявил специалист «Известиям».
Доктор медицинских наук, профессор, завкафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии РНИМУ имени Н.И. Пирогова Владимир Никифоров считает, что холеру в нашей стране демонизируют.
«Холера очень сильно демонизирована. У нас есть стереотип, что это что-то страшное, горы трупов и тому подобное. Но на самом деле при холере в больницу из-за тяжести состояния попадает максимум четверть больных. Только 25 людям из 100 может потребоватьсякакая-то патогенетическая инфузионная терапия, то есть капельница. У остальных холера может пройти на уровне урчания в животе и одно-двукратного кашицеобразного стула. Они могут заражать других, но сами в терапии нуждаться не будут», – пояснил эксперт.
Ранее в Тамбовской области госпитализировали двух человек с подозрением на холеру, передает Telegram-канал Baza. По данным СМИ, один из госпитализированных - 20-летний гражданин Индии. Уточняется, что 13 июля он прилетел из Дели московский аэропорт Шереметьево, после чего уже уехал в Тамбовскую область, где был доставлен в больницу 17 июля с подозрением на холеру.
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