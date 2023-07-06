Холероподобная микрофлора обнаружена в реке в Ростове-на-Дону
В реке Темерник в Ростове-на-Дону обнаружили холероподобную микрофлору, сообщили в Роспотребнадзоре.
Уточняется, что в ряде водоемов региона запретили купаться, ловить рыбу и использовать воду оттуда для полива урожая. Речь идет о Ростовском море, Северном водохранилище и самой реке Темерник.
В ведомстве отметили, что подобная микрофлора в водоемах типична для лета. Эпидемиологическая обстановка в регионе под контролем.
Ранее в водоемах Одессы нашли возбудителей холеры после подрыва дамбы Каховской ГЭС. Купание и вылов рыбы в водоемах региона запрещены с 17 июня, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru