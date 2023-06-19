«Нужно обеззараживание!»: В воде после разрушения Каховской ГЭС нашли холеру
Для профилактики холеры в водоемах нужно обеззараживать воду, заявил в эфире НСН инфекционист Георгий Викулов.
Директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН заявил, что в возможном появлении холеры в затопленных районах после разрушения Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) нет ничего удивительного.
Накануне областной централ контроля и профилактики болезней украинского минздрава сообщил об обнаружении возможного возбудителя холеры в водоемах Николаевской области Украины после затопления из-за разрушения Каховской ГЭС.
«Это не удивительно, так как при военных действиях кишечные инфекции могут активироваться. Основной мерой профилактики будет контроль качества воды и обеззараживание сточных вод. Нужно своевременно выявлять носителя холеры, диагностировать и лечить. Существует экстренная профилактика с помощью антибактериальных препаратов. Неспецифическая профилактика включает в себя все необходимые мероприятия в очаге инфекции, включая дезинфекцию. По показаниям можно еще применять вакцину от холеры», - разъяснил собеседник НСН.
Ранее Роспотребнадзор не исключил распространение холеры в России, передает «Радиоточка НСН».
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