Попова назвала стабильной эпидситуацию в Херсонской области
Эпидемическая ситуация в Херсонской области в зоне подтопления после разрушения Каховской гидроэлектростанции стабильна. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает ТАСС.
«Заболевания единичные. Инфекционные заболевания мы там практически не видим», — сообщила руководитель ведомства.
По словам Поповой, специалисты проводят все необходимые мероприятия.
Как отметила главный санитарный врач, в пробах питьевой воды в регионе нет значимых отклонений.
Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов заявил, что после разрушения Каховской ГЭС необходимо обеззараживать воду для профилактики холеры, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru