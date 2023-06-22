Попова назвала стабильной эпидситуацию в Херсонской области

Эпидемическая ситуация в Херсонской области в зоне подтопления после разрушения Каховской гидроэлектростанции стабильна. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает ТАСС.

Число погибших после прорыва Каховской ГЭС выросло до 46

«Заболевания единичные. Инфекционные заболевания мы там практически не видим», — сообщила руководитель ведомства.

По словам Поповой, специалисты проводят все необходимые мероприятия.

Как отметила главный санитарный врач, в пробах питьевой воды в регионе нет значимых отклонений.

Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов заявил, что после разрушения Каховской ГЭС необходимо обеззараживать воду для профилактики холеры, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
ТЕГИ:ГЭСРегионыРоспотребнадзорАнна Попова

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