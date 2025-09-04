Вирусолог рассказал, как уберечься от гриппа и ОРВИ
Вирусолог Георгий Викулов в беседе с НСН заявил, что иммунопрофилактика других инфекций уменьшает восприимчивость к ОРВИ и гриппу.
Вакцинация и правильное питание помогут поддержать иммунитет и предотвратить заражение гриппом и ОРВИ, заявил НСН директор научно-исследовательского центра НИИ вирусологии имени Д. И. Ивановского, вирусолог Георгий Викулов.
В России начался сезон повышенной заболеваемости гриппом и острыми респираторными инфекциями, сообщили в Роспотребнадзоре. Главный санитарный врач Анна Попова отметила, что наблюдается рост заболеваемости ОРВИ на 10-12% в неделю. По словам главы ведомства, вирус гриппа уже появился в стране, хотя его распространение пока невелико.
Викулов подчеркнул, что грудное вскармливание является лучшим средством для укрепления иммунитета младенцев.
«Если мы говорим про грудных детей, то их иммунитет повысит грудное вскармливание. Борьба за грудное вскармливание, - это иммунопрофилактика управляемыми инфекциями, которые взрослые могут предотвратить с помощью безопасной эффективной вакцинации. Оказалось, что иммунопрофилактика других инфекций уменьшает восприимчивость к ОРВИ и гриппу», - отметил вирусолог.
Он рассказал, что дома и на работе должны быть созданы правильные микроклиматические условия.
«Также важны правильные микроклиматические условия в квартире и на работе. Если мы говорим о периоде беременности, то это правильная подготовка к ней, устранение дефицита витаминов и микроэлементов. Если речь идет о конкретных группах риска, которые высоко восприимчивы к гриппу, ОРВИ, в этом случае, иммунологическое сопровождение определяется в зависимости от клинического диагноза и особенностей конкретного пациента», - пояснил специалист.
Для поддержания иммунитета, по словам Викулова, важны также полноценное питание и правила личной гигиены.
«Помимо микроклимата, необходимо полноценное питание с достаточным количеством белка, ограничением легкоусвояемых углеводов, а также отказ от употребления крепкого алкоголя в период гриппа и ОРВИ. А также элементарные правила личной гигиены, в том числе правильное одевание, ношение и снятие индивидуальных средств защиты верхних дыхательных путей», - добавил эксперт.
Ранее врач-эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН назвал штаммы, которые будут доминировать в предстоящем сезоне.
