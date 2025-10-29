Роднина назвала выступление спортсменов РФ главным событием зимней Олимпиады

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина заявила, что участие российских спортсменов станет самым ярким моментом предстоящих зимних Олимпийских игр. Об этом она рассказала в беседе с NEWS.ru перед церемонией вручения первой Международной премии «Евразия», учрежденной одноименной АНО совместно с Россотрудничеством.

По словам Родниной, несмотря на ограничения, российские атлеты по-прежнему демонстрируют высокий уровень и остаются символом спортивного духа страны.