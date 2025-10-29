Роднина назвала выступление спортсменов РФ главным событием зимней Олимпиады
Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина заявила, что участие российских спортсменов станет самым ярким моментом предстоящих зимних Олимпийских игр. Об этом она рассказала в беседе с NEWS.ru перед церемонией вручения первой Международной премии «Евразия», учрежденной одноименной АНО совместно с Россотрудничеством.
По словам Родниной, несмотря на ограничения, российские атлеты по-прежнему демонстрируют высокий уровень и остаются символом спортивного духа страны.
Ранее глава Международного паралимпийского комитета Эндрю Парсонс сообщил, что сборная России не сможет участвовать в Паралимпиаде-2026 в Италии. По его словам, позиция международных спортивных федераций пока не позволяет российским спортсменам вернуться на мировую арену.
При этом президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков отметил, что отечественные спортсмены смогут выступить под национальным флагом и с гимном на чемпионате мира по пауэрлифтингу. Гимн прозвучит в случае завоевания золотых медалей, передает «Радиоточка НСН».
