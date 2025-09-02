Дачники в зоне риска: Вирусолог рассказал, как защититься от мышиной лихорадки

Мышиная лихорадка может грозить жителям дачных поселков или загородных домов, заявил НСН директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных заболеваний Георгий Викулов.

Заразиться мышиной лихорадкой можно через употребление пищи или воды, в которых есть следы продуктов жизнедеятельности грызунов, заявил НСН директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных заболеваний Георгий Викулов.

В Министерстве здравоохранения Башкирии сообщили, что существует высокая степень опасности заражения мышиной лихорадкой, передает Ufatime.ru. Эта болезнь, известная также как геморрагическая лихорадка с почечным синдромом, вызывает боли в пояснице, озноб, головную боль, слабость и рвоту. Лечение и полное восстановление может занимать в отдельных случаях до шести месяцев. Викулов пояснил, как можно заразиться этим заболеванием.

«Заражение чаще всего происходит через употребление пищи или воды, в которых есть следы продуктов жизнедеятельности грызунов. Плюс это вдыхание пыли с таким же содержанием, контакт поврежденной кожи с этими элементами. Это не воздушно-капельный путь. Профилактика в этом случае – истребление грызунов, соблюдение санитарных норм. В зоне риска люди, у которых есть дачи, загородные дома и так далее. Вероятность заразиться есть там, где большое количество грызунов, где они контактируют с водой и могут приближаться к человеку», - пояснил он.

Он посоветовал использовать перчатки при уборке, употреблять только фильтрованную воду, а также не привлекать к своему жилищу грызунов.

«Могу посоветовать тщательно мыть руки, использовать перчатки, не употреблять пищу во время уборки, убирать пыль. Разумеется, к грызунам прикасаться нельзя. Можно использовать мышеловки, капканы, устранять бытовые отходы, которые могут привлечь грызунов. При приготовлении пищи следует использовать только воду из проверенных источников – фильтры или бутылки», - подытожил собеседник НСН.

