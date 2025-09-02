«Заражение чаще всего происходит через употребление пищи или воды, в которых есть следы продуктов жизнедеятельности грызунов. Плюс это вдыхание пыли с таким же содержанием, контакт поврежденной кожи с этими элементами. Это не воздушно-капельный путь. Профилактика в этом случае – истребление грызунов, соблюдение санитарных норм. В зоне риска люди, у которых есть дачи, загородные дома и так далее. Вероятность заразиться есть там, где большое количество грызунов, где они контактируют с водой и могут приближаться к человеку», - пояснил он.

Он посоветовал использовать перчатки при уборке, употреблять только фильтрованную воду, а также не привлекать к своему жилищу грызунов.

«Могу посоветовать тщательно мыть руки, использовать перчатки, не употреблять пищу во время уборки, убирать пыль. Разумеется, к грызунам прикасаться нельзя. Можно использовать мышеловки, капканы, устранять бытовые отходы, которые могут привлечь грызунов. При приготовлении пищи следует использовать только воду из проверенных источников – фильтры или бутылки», - подытожил собеседник НСН.

