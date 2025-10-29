Юшков: Казахстан не сможет заменить Россию в поставках газа в Европу

Казахстан не имеет возможности стать альтернативным поставщиком газа в Европейский союз вместо России. Об этом сообщил NEWS.ru эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков, комментируя заявление президента Финляндии Александра Стубба о перспективах Астаны в роли нового экспортера энергоресурсов в Европу.

По словам аналитика, республика уже поставляет свои основные энергоносители в Европу, но увеличить объемы экспорта не может. Напротив, в последние годы Казахстан сокращает поставки газа за рубеж из-за роста внутреннего потребления при стабильном уровне добычи.