Новые надбавки пенсионерам старше 70 лет потребуют 1,4 триллиона рублей в год

В России рассматривают законопроект о введении прогрессивной шкалы доплат к пенсиям для граждан старше 70 лет. Как рассказал изданию aif.ru доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Михаил Дорофеев, реализация инициативы может обойтись бюджету примерно в 1,4 триллионв рублей в год.

Документ, внесенный в Госдуму, предусматривает увеличение фиксированной выплаты (ФВ) к пенсии по возрасту и инвалидности: на 100% для 70-летних и инвалидов первой группы, на 200% — для граждан, достигших 80 лет, и на 300% — для 90-летних. Авторы инициативы считают, что это позволит уравнять условия для пожилых россиян, независимо от их трудового стажа и категории.