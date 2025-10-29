Новые надбавки пенсионерам старше 70 лет потребуют 1,4 триллиона рублей в год
В России рассматривают законопроект о введении прогрессивной шкалы доплат к пенсиям для граждан старше 70 лет. Как рассказал изданию aif.ru доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Михаил Дорофеев, реализация инициативы может обойтись бюджету примерно в 1,4 триллионв рублей в год.
Документ, внесенный в Госдуму, предусматривает увеличение фиксированной выплаты (ФВ) к пенсии по возрасту и инвалидности: на 100% для 70-летних и инвалидов первой группы, на 200% — для граждан, достигших 80 лет, и на 300% — для 90-летних. Авторы инициативы считают, что это позволит уравнять условия для пожилых россиян, независимо от их трудового стажа и категории.
Дорофеев напомнил, что сейчас фиксированная выплата удваивается лишь по достижении 80 лет или при присвоении первой группы инвалидности. По его словам, новая схема нарушает принцип адресности: те, кто всю жизнь работал в тяжелых или вредных условиях, окажутся в одинаковом положении с теми, кто не заработал страховую пенсию. Эксперт подчеркнул, что подобные меры требуют долгосрочных финансовых расчетов, особенно с учетом старения населения и снижения доли трудоспособных граждан, передает «Радиоточка НСН».
