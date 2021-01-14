Жителей Сахалина с прививкой от COVID-19 освободят от ношения масок

Сделавшие прививку от коронавируса жители Сахалина получат бейджи, которые позволят им не носить маску в общественных местах. Об этом сообщила пресс-служба губернатора региона Валерия Лимаренко.

Глава региона призвал жителей принять участие в вакцинации, чтобы пресечь распространение инфекции. Он отметил, что российский препарат отлично себя зарекомендовал и дает высокую степень защиты.

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Лимаренко добавил, что массовая вакцинация позволит выйти из кризиса, образовав коллективный иммунитет.

Все, кто сделает прививку, получат бейджи, которые дадут право отказаться от ношения масок в общественных местах, передает Ura.ru.

Накануне президент РФ Владимир Путин объявил о старте массовой вакцинации с 18 января.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко обратился сегодня к регионам с призывом провести подготовку для начала массовой вакцинации населения от коронавируса.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КоронавирусВакцинацияСахалин
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