Жителей Сахалина с прививкой от COVID-19 освободят от ношения масок

Сделавшие прививку от коронавируса жители Сахалина получат бейджи, которые позволят им не носить маску в общественных местах. Об этом сообщила пресс-служба губернатора региона Валерия Лимаренко.

Глава региона призвал жителей принять участие в вакцинации, чтобы пресечь распространение инфекции. Он отметил, что российский препарат отлично себя зарекомендовал и дает высокую степень защиты.