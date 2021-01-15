Мурашко поспорил с Гинцбургом о неношении масок при высоком уровне антител

Все, кто сделал прививку от коронавируса, должны носить защитные маски вне зависимости от количества выработавшихся у них антител. Об этом завил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. По его словам, вакцинированные люди могут быть переносчиками вируса.

Таким образом глава Минздрава прокомментировал мнение директора Центра им. Гамалеи Александра Гинцбурга (разработчик вакцины «Спутник V»), который не рекомендовал носить маски тем привившимся, у кого выработался высокий титр антител. Как пояснил специалист, это даст возможность стимулировать и поддерживать иммунитет, который без контакта с возбудителем вскоре может пропасть.

Мурашко настаивает, что вакцинированный человек может передать инфекцию тем, кто не защищен, хотя прививка защищает в абсолютном большинстве случаев от заболевания, отмечает RT. Маски, по словам министра, необходимы, чтобы обезопасить окружающих от возможного заражения.

